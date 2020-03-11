أدمن الترامادول 10 سنوات.. شاب يروي كيف أقلع عن الإدمان.. فيديو

روى محمد كمال، قصته مع إدمان المخدرات، معبرًا عن خوفه من نظرة المجتمع غير المحمودة كونه كان مدمنا للمخدرات.





وقال كمال، خلال لقائه ببرنامج «تقدر»، المذاع عبر شاشة «النهار»، مساء اليوم الأربعاء:« أنا غلطت لما دخلت طريق مش طريقي، وأدمنت مخدرات لمدة 10 أعوام وسني كان 17 عاما، وأصدقائي هم من دفعوني للدخول لإدمان المخدرات، وبدأت بربع قرص من مخدر الترامادول، وكنت واخدها كمسكن للألم بسبب عملي الشاق»، مستدركا: «بعد ذلك أصبحت مدمنا للعديد من أنواع المخدرات، ده انا كنت باتعاطي شريطين ترامادول في اليوم».





وأضاف الشاب: «لما شوفت الاعلان بتاع النجم محمد رمضان عن المخدرات، وقتها قررت أن أوقف، والحياة بدون مخدرات أفضل بكثير، والمشكلة أن المجتمع لا يتقبل المدمن مهما تغير».



