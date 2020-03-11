ابن أحمد يونس يفاجيء منى الشاذلي بهدية غير متوقعة على الهواء.. شاهد

حل الإذاعي أحمد يونس، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".

وقدم معز ، ابن أحمد يونس، فانوس رمضان كـ هدية إلى الإعلامية منى الشاذلي قائلا:" كل سنة وانتي طيبة عشان رمضان قرب"، وردت منى الشاذلي قائلة :" دي احلى هدية جاتلي ودي أول هدية تجيني قبل رمضان ".







وكشف الإذاعي أحمد يونس، كواليس برنامجه الجديد، قائلا:" في البداية كان المطلوب تنفيذ برنامج رعب ولكنه يحتاج إلى إنتاج ضخم كي يخرج بشكل جيد ونقل تجربة الرعب في الراديو إلى التليفزيون".





وأضاف أحمد يونس ، :" فكرة البرنامج الجديد « أتوبيس السعادة» الذي يتجول في كل المحافظات للتواصل مع أهالي مصر".





وتابع أحمد يونس:" نستهدف إدخال الفرحة والابتسامة والبهجة على الاهالي والاطفال في كل محافظات مصر".



