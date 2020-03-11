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توك شو

ابن أحمد يونس يفاجيء منى الشاذلي بهدية غير متوقعة على الهواء.. شاهد

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:30 م
ابن أحمد يونس يفاجيء
ابن أحمد يونس يفاجيء منى الشاذلي بهدية غير متوقعة
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هاني حسين
حل الإذاعي أحمد يونس، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "  معكم " المذاع على قناة " سي بي سي ".

وقدم معز ، ابن أحمد يونس،  فانوس رمضان كـ هدية إلى الإعلامية منى الشاذلي قائلا:" كل سنة وانتي طيبة عشان رمضان قرب"،  وردت منى الشاذلي  قائلة :" دي احلى هدية جاتلي  ودي أول هدية تجيني قبل رمضان ".


وكشف الإذاعي أحمد يونس، كواليس برنامجه الجديد، قائلا:" في البداية كان المطلوب تنفيذ برنامج رعب ولكنه يحتاج إلى إنتاج ضخم كي يخرج بشكل جيد ونقل تجربة الرعب في الراديو إلى التليفزيون".

وأضاف أحمد يونس ، :" فكرة البرنامج الجديد «أتوبيس السعادة»  الذي يتجول في كل المحافظات للتواصل مع أهالي مصر".

وتابع أحمد يونس:" نستهدف إدخال الفرحة والابتسامة والبهجة على الاهالي والاطفال في كل محافظات مصر".

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