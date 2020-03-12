رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%

تشهد رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، انتظاما في حركة الملاحة الجوية، على جميع خطوطها الجوية الدولية والداخلية بنسبة انتظام 85% رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.





وصرح الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن رحلات الشركة الوطنية شهدت انتظاما بنسبة 85% في مطار القاهرة والمطارات المصرية، ما عدا تأخيرات بسيطة في بعض الرحلات الداخلية في ضوء سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث أقلعت في الفترة الصباحية 40 رحلة دولية وداخلية منذ الدقيقة الأولى من صباح اليوم، الخميس، وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا.







وتقدم الطيار رشدي زكريا بالشكر والتقدير لجميع العاملين بمصر للطيران، خاصة العاملين بالمهبط الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه في ظل هذه الظروف السيئة، وهو ليس بجديد على العاملين بالشركة الوطنية.





وأشاد بالتزام العاملين بالخطط الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تتم بناءً على توجيهات وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية.





وتُهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال الساعات القادمة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.