AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%

الخميس 12/مارس/2020 - 12:49 م
مطار القاهرة
مطار القاهرة
Advertisements
نورهان خفاجي

تشهد رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران، انتظاما في حركة الملاحة الجوية، على جميع خطوطها الجوية الدولية والداخلية بنسبة انتظام 85% رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.


وصرح الطيار رشدي زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن رحلات الشركة الوطنية شهدت انتظاما بنسبة 85% في مطار القاهرة والمطارات المصرية، ما عدا تأخيرات بسيطة في بعض الرحلات الداخلية في ضوء سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، حيث أقلعت في الفترة الصباحية 40 رحلة دولية وداخلية منذ الدقيقة الأولى من صباح اليوم، الخميس، وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا.


وتقدم الطيار رشدي زكريا بالشكر والتقدير لجميع العاملين بمصر للطيران، خاصة العاملين بالمهبط الذين يقومون بعملهم على أكمل وجه في ظل هذه الظروف السيئة، وهو ليس بجديد على العاملين بالشركة الوطنية.

وأشاد بالتزام العاملين بالخطط الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تتم بناءً على توجيهات وزارة الطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية.


وتُهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين من مطارات جمهورية مصر العربية خلال الساعات القادمة الوصول إلى المطارات قبل مواعيد رحلاتهم الدولية بما لا يقل عن 4 ساعات ورحلاتهم الداخلية بما لا يقل عن 3 ساعات.

رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%
رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%
رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%
رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%
رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%
رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%
رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%
رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%
رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%
رغم سوء الطقس.. انتظام رحلات مصر للطيران الدولية والداخلية بالمطارات بنسبة 85%
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الطيران ونائبه يتفقدان مركز عمليات مصر للطيران بمطار القاهرة

الأحوال الجوية غير مؤثرة.. انتظام حركة الطيران فوق مطار القاهرة

انتظام حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة دون التأثر بالطقس السيئ

انتظام حركة الملاحة الجوية دون تأثر بالطقس السيئ.. وزير الطيران يدرس تشغيل خط جوي مباشر بين القاهرة وتبليسي عاصمة جورجيا.. ومصر للطيران تسير خطا جديدا بين مدينتي شرم الشيخ والأقصر

استقبلها الوزير.. وصول أولى طائرات مصر للطيران طراز إبرباص A320 neo

الأمطار غير مؤثرة.. استقرار حركة الملاحة الجوية في مطار القاهرة

ترشيحاتنا

ست الستات.. أحمد إبراهيم يثير الجدل بالاعتذار لزوجته أنغام

مش كنتي لسه بتنتحري.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق

أخبار الفن.. إصابة توم هانكس بـ كورونا.. مي سليم تتحول لرجل.. بسمة وهبة تفتح النار على أنغام

سعر صادم لـ فستان أحلام.. شاهد

دعاء الرياح والعواصف.. الرسول أوصى بـ 3 أمور عندما تشتد الريح

هيونداي تظهر النترا 2021 لأول مرة قبل الإعلان عنها رسميا ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلد عائم على البترول.. غينيا الاستوائية تستقطب كبار المستثمرين فى العالم...صور

بمحركين.. سعر ومواصفات هيونداي أيونيك الهايبرد 2019 في السوق المصرية

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور