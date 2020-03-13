هام جدا.. كيف تشتري شقة جديدة لا تتأثر بالسيول وحالة الجو؟

قطع المياه وأيضا عقب حالة الطقس وما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن الحالة الجوية، بالإضافة لـوأيضا انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، تداول رواد التواصل الاجتماعي، منشورا هاما حول شروط ومعايير شراء شقة جديدة، وذلك عقب العيوب التي ظهرت بالشقق خلال اليومين المنقضيين بسبب حالة الجو.





واستعرض المنشور عدة شروط هامة، والتي عادة يتبعها كثيرون، ولكن الجديد في الأمر أن هناك عدة أمور خاصة بالمنطقة السكنية وفرص تعرضها لسيول أو أعاصير أو تهالك البنية التحتية بها، لكي لا تتعرض لأزمات حال تكرار حالة الطقس الحالية أو بدرجة أكبر منها.





وعدد المنشور المتداول بـ "فيس بوك" الشروط التالية لشراء شقة جديدة ، والتي نوهت بأن الأمان أهم من الجمال:





- أولًا والأهم، أن تكون المنطقة "حي أو كومباوند" المتواجد بها الشقة، بها مخر سيل "طبيعي أو معد".

- شوارع المنطقة بها شبكة صرف أمطار على جانبي الطرق بتوزيعة متناسبة.

- الابتعاد عن المناطق التي اصابها التلف بشدة خلال نوبات جوية سيئة كالتي نمر بها الأن.

- يفضل الابتعاد عن الدور الأخير والأرضي حيث الرطوبة والمخرات.

- يفضل الشقق التي ليس بها بروز عن العمارة.





كما احتوى البوست على تعليمات مهمة أخرى ولكنها متفاوتة الأهمية حسب المشتري والتي كانت كالتالي:

- مكان راق "لو قيمتها المادية متاحة"

- عمارة جديدة أو علي الأقل سليمة الانشاء "لأجل العمر الافتراضي"

- علي محاور أو طرق رئيسية إن أمكن

- لها مواصلات متعددة ومتنوعة

- الأرض مرخصة والمرافق مجهزة، والعمارة ليست مخالفة في الارتفاع او البروز

- بها عداد كهرباء، والمنطقة بها الغاز الطبيعي والمياه والتليفونات والانترنت

- يفضل أن تكون العمارة بها اثنان اسانسير "لأجل اعطال الصيانة"

- اتساع المناور لأجل التهوية والإضاءة الجيدة

- اختيار الشقة بعمارة عدد الشقق بالدور فيها قليل "لأجل استهلاك المرافق".

- يفضل أن يكون توجيهها بحري شرقي "إن أمكن".

- لا تكون كل غرفها داخلية، علي الأقل لها منفذ علي الشارع .

- لا تختار شقة بشارع عرضه صغير.



