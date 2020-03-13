منى ممدوح تستعرض رشاقتها في الجيم

شاركت منى ممدوح جمهورها بمقطع فيديو لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" في صالة الجيم.





وظهرت منى ممدوح من داخل إحدى الصالات الرياضية "الجيم" ترتدي بنطال باللون الأسود، وارتدت تي شيرت نصف كُم باللون الأسود، ورفعت شعرها البنى للخلف بطريقة ناعمة.





يُذكر أن آخر أعمال منى ممدوح فيلم "ولاد رزق2" بطولة أحمد عز وعمرو يوسف، تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.





كما شاركت منى ممدوح فيلم "خط الموت"، بطولة علا غانم، وأحمد صلاح حسني، ومحمد سليمان، ومنير مكرم، ومن تأليف وإخراج محمد عادل.



