حصاد طقس الفيوم.. سقوط عامودين إنارة وشجرة عملاقة.. تعطيل الدراسة بالجامعة غدا.. وتوقف حركة الصيد في بحيرة قارون

سقوط عمود إنارة وشجرة في الفيوم.. والأهالي يستنجدون بالمحافظ

بسبب الأمطار.. سقوط نخلة عملاقة بنادى محافظة الفيوم على أسلاك الكهرباء واقتلاع عامود إنارة

طقس سيئ ورياح تقتلع الأشجار بمحافظة الفيوم..

تعطيل الدراسة غدا بكليات وإدارات جامعة الفيوم





شهدت محافظة الفيوم اليوم نتيجة الطقس السئ ، عددا من الحوادث بالمحافظة ، منها سقوط عمود إنارة في حى كيمان فارس بمدينة الفيوم، وبالتحديد بجوار مدرسة الشروق المجاورة لمحطة المياه، وانتشرت الاسلاك الكهربائية على الارض، بسبب الرياح والطقس السيئ، كما اقتلعت الرياح شجرة عملاقة، مما يعرض حياة الاطفال للخطر .

كما تسبب الطقس السئ والرياح الشديدة التى تشهدها محافظة الفيوم أمس واليوم فى سقوط نخلة بنادى محافظة الفيوم ، على أسلاك الكهرباء وسوط أحد أعمدة الكهرباء ، مما تسبب فى سقوط وقطع أسلاك شارع صبرى البكباشى المقابل لنادى محافظة الفيوم ، وأنقطاع التيار الكهربائى عن الاهالى.





وناشد الأهالى " صدى البلد " لتوصيل بلاغهم الى المسئولين عن الكهرباء ومجلس مدينة الفيوم والرى لرفع النخلة من المجرى المائى وسرعة أصلاح الكهرباء والاسلاك التى تم إتلافها نتيجة سقوط النخلة العملاقة.





وأبلغ مراسل صدى البلد بالفيوم الأجهزة المختصة وغرفة العمليات بالديوان العام للمحافظة بشكوى الأهالى، وانتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان البلاغ.





كما شهدت محافظة الفيوم طقس سيئ على أنحاء المحافظة بمركزها المختلفة ، مما تسببت الرياح فى اقتلاع بعض الأشجار وسقوط بعض لافتات الدعايى ببعض الميادين العامة الشوارع.





وأدى الطقس السيئ الى عكوف صيادين بحيرتى قارون ووادى الريان عن الخروج بمراكبهم للصيد فى بحيرة قارون، خوفا من تعرضهم للمخاطر وانقلاب مراكب الصيد الخاصة بهم.





وأعلن الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم عن تعطيل الدراسة غدا السبت لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمختلف كليات وإدارات جامعة الفيوم مع مراعاة انتظام سير العمل في المستشفيات الجامعية والوحدات الخدمية وفقا للقواعد المنظمة للعمل .

وأشار رئيس الجامعة إلى أن القرار يتضمن ارجاء الامتحانات المقرر عقدها اليوم السبت.