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مرأة

أعراض كورونا الجديد.. حمى شديدة وتغير لون الشفاه

السبت 14/مارس/2020 - 12:08 م
اعراض كورونا الجديد
اعراض كورونا الجديد
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آية التيجي
انتشرت العديد من التساؤلات حول أعراض كورونا الجديد، وذلك بعد أن ارتفع عدد المصابين في العالم، وظهور بعض المصابين داخل مصر، فقد تشعر بالفضول لمعرفة أعراض كورونا الجديد لتجنب الإصابة به، وفيما يلي سنقوم بذكر أبرز الأعراض التي يمكن أن تنذر بالإصابة بفيروس كورونا الجديد.

أعراض كورونا الجديد
1- ارتفاع درجة الحرارة الشديدة:
ومن أبرز أعراض كورونا الجديد والتي ظهرت على 100% من المصابين هو ارتفاع درجة الحرارة ٩٨.٩٪؜، وذلك على خلاف حاملين للمرض والتي لم تظهر عليهم الأعراض بعد، وفقا لما جاء في صحيفة theguardian .

2- سعال جاف يصاحبه سخونة شديدة:
وإذا ظهر على طفلك سعال جاف دون أن تظهر سخونة شديدة فلا داعي للقلق، حيث إن أبرز أعراض كورونا الجديد هو وجود سعال جاف يصاحبه سخونة شديدة، حيث يعاني 75% من المصابين من هذا العرض، وتستمر أكثر من ٥ أيام  دون استجابة للدواء.

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3- الرشح :
ولا يكون الرشح شائعا للغاية في أعراض كورونا الجديد، حيث إن الرشح لم يظهر سوى على 4% فقط من المصابين بفيروس كورونا الجديد.

4- صعوبة في التنفس و نهجان:
ويأتي فيما بعد أعراض كوورنا الجديد الأكثر خطورة، والتي تشمل صعوبة في التنفس ونهجان شديد.

5- تغير في لون الشفاه الطبيعي:
ويعتبر تغير لون الشفاه الطبيعي إلى اللون الأزرق أحد أعراض كورونا الجديد المتأخرة، ولكنها تبقى أحد الأعراض المؤرقة.

6- همدان شديد:
ويمكن أن يكون الشعور بهمدان شديد وعدم القدرة على بذل أي مجهود مع الإحساس بتكسير في الجسم، أحد أعراض كورونا الجديد، ولكن يجب أن تظهر الأعراض السابق ذكرها مع هذا العرض لكي تجزم الإصابة بفيروس كورونا.

7- فقدان الشهية:
وتظهر لدى المصابين بكورونا الجديد فقدان للشهية شديد مع صعوبة في البلع، وذلك بسبب السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة الشديد.

8- اضطراب في درجة الوعي:
ويشعر المصابون فيما بعد أنهم في حالة من اضطراب في درجة الوعي بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد والسعال المستمر، وهي تعد آخر أعراض كورونا الجديد.
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