أعراض كورونا الجديد.. حمى شديدة وتغير لون الشفاه

3- الرشح :







4- صعوبة في التنفس و نهجان:

ويأتي فيما بعد أعراض كوورنا الجديد الأكثر خطورة، والتي تشمل



ويأتي فيما بعد أعراض كوورنا الجديد الأكثر خطورة، والتي تشمل صعوبة في التنفس ونهجان شديد.

5- تغير في لون الشفاه الطبيعي:

ويعتبر تغير لون الشفاه الطبيعي إلى اللون الأزرق أحد أعراض كورونا الجديد المتأخرة، ولكنها تبقى أحد الأعراض المؤرقة.



6- همدان شديد:

ويمكن أن يكون الشعور بهمدان شديد وعدم القدرة على بذل أي مجهود مع الإحساس بتكسير في الجسم، أحد أعراض كورونا الجديد، ولكن يجب أن تظهر الأعراض السابق ذكرها مع هذا العرض لكي تجزم الإصابة بفيروس كورونا.





7- فقدان الشهية:

وتظهر لدى المصابين بكورونا الجديد



وتظهر لدى المصابين بكورونا الجديد فقدان للشهية شديد مع صعوبة في البلع، وذلك بسبب السعال المستمر وارتفاع درجة الحرارة الشديد.

8- اضطراب في درجة الوعي:

ويشعر المصابون فيما بعد أنهم في حالة من اضطراب في درجة الوعي بسبب ارتفاع درجة الحرارة الشديد والسعال المستمر، وهي تعد آخر أعراض كورونا الجديد.