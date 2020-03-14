شاهد.. عاصفة التنين تدمر جزءا من طريق شرم الشيخ القاهرة

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو أفادت فيه بأن عاصفة "التنين" تسببت في تدمير جزء من طريق شرم الشيخ القاهرة.

وقالت إن ناشطا وثق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو رصد آثر الدمار الذي خلفته سيول وأمطار عاصفة "التنين" على طريق شرم الشيخ القاهرة الجديد.

وأظهرت اللقطات مقطعا من الطريق وقد كسره مجرى السيل من الجهة اليمنى، ويبدو واضحا هبوط التربة من الجهة ذاتها.





يذكر أن الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، أغلقت طريق عيون موسى شرم الشيخ بسبب أتربة ورياح شديدة وأمطار منعا لوقوع الحوادث المرورية، مناشدة المواطنين الالتزام منعا للحوادث.

وقال خبراء الطقس، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقسا ﻣﺎﺋﻞا ﻟﻠﺪفء ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح نشطة.





وأضافوا أن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر سيسود بها طقس ﺣﺎر نﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ وﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﻌﺎﺻﻔة وتﺆدي إلى اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮية.





وأشاروا إلى أن شمال الصعيد سيكون الطقس فيه ماﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، أﻣﻄﺎر ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ إلى ﻏﺰﻳﺮة ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ إلى ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل والأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة، ويشهد جنوب الصعيد طقسا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻧﻬﺎرا ﻣﻌﺘﺪلا ﻟﻴﻼ وأﻣﻄﺎرا ﻣﺘﻮﺳﻄة إلى ﻏﺰﻳﺮة، ﺗﻜﻮن رﻋﺪﻳة أﺣﻴﺎﻧﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﻴﻮل، واﻟﺮﻳﺎح ﻧﺸﻄﺔ ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل وأﺗﺮﺑﺔ ﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ العاصفة.

