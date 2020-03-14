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أخبار البلد

عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور

السبت 14/مارس/2020 - 04:40 م
مصر الطيران
مصر الطيران
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نورهان خفاجي
قامت مصر للطيران، اليوم السبت، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة للشركة بتنفيذ إجراءات تعقيم وتطهير للمبني الإداري الخاص بالشركة حيث شملت أعمال التعقيم مداخل ومخارج المبني وكافة الأدوار والمكاتب الإدارية الخاصة بالعاملين و المخازن والكافتريات وقاعات الاجتماعات ودورات المياه وجراج السيارات، كما امتدت أعمال التعقيم لتشمل أكاديمية مصر للطيران للتدريب بكافة الفصول الدراسية والمعامل وأجهزة المحاكاه والكافتريات وتأتي هذه الإجراءات في إطار الخطة الوقائية الاحترازية التي وضعتها الحكومة المصرية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة لمواجهة فيروس كورونا المستجد. 

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى نحو تنفيذ خطة تعقيم وتطهير موسعة تشمل المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية مصر للطيران ومواقع العمل المختلفة التابعة لوزارة الطيران كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا. 


وفي هذا السياق أكد وزير الطيران أن عمليات التعقيم والتطهير التي تقوم بها وزارة الطيران المدني بكافة هيئاتها وشركاتها التابعة تتم بدقة عالية وفقًا لأعلي المستويات العالمية و بإستخدام مواد تعقيم معتمدة عالميًا حيث تم تدريب وتأهيل القائمين علي عمليات التعقيم علي التعامل بحرفية عالية، وأضاف منار إن هذه الإجراءات تتم بشكل مكثف أولًا بأول لمختلف المرافق والمواقع التابعة للوزارة وبخاصة المطارات المصرية وطائرات الشركة الوطنية وبالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لضمان تحقيق  أعلي معدلات التطهير والتعقيم للحفاظ علي صحة الركاب والعاملين بالمطارات و الهيئات والشركات التابعة.
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
عمليات تعقيم مكثفة للمبني الإداري لمصر للطيران وأكاديمية التدريب.. صور
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