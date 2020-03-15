ضبط 223 قطعة سلاح نارى و300 قضية مخدرات

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .





أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (عدد 223 قطعة سلاح نارى، بحوزة 194 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-

(24) بندقية آلية، و (43) بندقية خرطوش، و بندقية رصاص، و (11) طبنجة، و (144) فرد محلى، و (540) طلقة مختلفة الأعيرة، و (217) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.





و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82648) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(378) حكم جناية، و (24534) حكم حبس جزئى، و (4527) حكم حبس مستأنف، و (41961) حكم غرامة، و(11248) حكم مخالفة .





و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (10) متهمين، إرتكبوا (20) حادث متنوع.





و فى مجال ضبط قضايا المخدراتتم ضبط (300) قضية مخدرات بحوزة (321) متهم، ضُبط خلالها الآتى:





كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 24,406 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 34,225 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4,937 كيلو جرام )، و كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 149 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 469 جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت (280 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,689 كيلو جرام)، و عدد (3818) قرص مخدر .





و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (54) متهم.





و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (30) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.





و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (226) دراجة نارية مخالفة.





و فى مجال إعادة المركبات المُبلغف بسرقتها تم إعادة (12 دراجة نارية).





و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (29948) مخالفة مرورية.





و فى مجال فحص السائقين تم فحص (153) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (14) منهم .



