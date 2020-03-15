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حوادث

ضبط 223 قطعة سلاح نارى و300 قضية مخدرات

الأحد 15/مارس/2020 - 05:59 ص
صورة أرشيفية - مواد
صورة أرشيفية - مواد مخدرة
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مصطفى الرماح
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط (عدد 223 قطعة سلاح نارى، بحوزة 194 متهم) .. وذلك على النحو التالى:-
(24) بندقية آلية، و (43) بندقية خرطوش، و بندقية رصاص، و (11) طبنجة، و (144) فرد محلى، و (540) طلقة مختلفة الأعيرة، و (217) قطعة سلاح أبيض، و ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

و فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (82648) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:
(378) حكم جناية، و (24534) حكم حبس جزئى، و (4527) حكم حبس مستأنف، و (41961) حكم غرامة، و(11248) حكم مخالفة .

و فى مجال ضبط التشكيلات العصابية تم ضبط (4) تشكيلات عصابية ضموا (10) متهمين، إرتكبوا (20) حادث متنوع.

و فى مجال ضبط قضايا المخدراتتم ضبط (300) قضية مخدرات بحوزة (321) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت ( 24,406 كيلو جرام)، و كمية من مخدر البانجو وزنت ( 34,225 كيلو جرام)، و كمية من مخدر الهيروين وزنت ( 4,937 كيلو جرام )، و كمية من البودرة المخدرة وزنت ( 149 جرام )، و كمية من مخدر الشابو وزنت ( 469 جرام )، و كمية من مخدر الفودو وزنت (280 جرام)، و كمية من مخدر الأستروكس وزنت (1,689 كيلو جرام)، و عدد (3818) قرص مخدر .

و فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين تم ضبط (54) متهم.

و فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط (30) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

و فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة تم ضبط (226) دراجة نارية مخالفة.

و فى مجال إعادة المركبات المُبلغف بسرقتها تم إعادة (12 دراجة نارية).

و فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (29948) مخالفة مرورية.

و فى مجال فحص السائقين تم فحص (153) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (14) منهم .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
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