اتحاد طلاب مدارس مصر: الوزارة اهتمت بالاستجابة لتعديلاتنا المقترحة على جدول امتحانات الثانوية العامة

أصدر اتحاد طلاب مدارس مصر ، بيانا رسميًا كشف خلاله عن كواليس الاتفاق على التصور النهائي لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.
وقال اتحاد طلاب مدارس مصر : كل الشكر والتقدير لكافة المساهمين فى الاراء ، وكل الشكر والتقدير لطلاب الصف الثالث الثانوى، وكل الشكر والتقدير لطلاب المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية ، وتمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب الشهادة الثانوية.
و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد في شكله النهائي ، تكون
مواعيد الامتحانات كالتالي:
الاحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية
الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء
الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى
الاحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا
الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء
و الاستاتيكا والفلسفة
الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات
الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الثلاثاء 23 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات
الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا
الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات
الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس
والاجتماع
الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية
وقال الاتحاد : لقد استمعت وزارة التربية والتعليم لكل المقترحات المقدمة من الطلاب لتعديل التصور المبدئي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لـ جدول امتحانات الثانوية العامة بكل عناية وإهتمام ، وتم الأخذ بالمنطقى منها.
وأشار اتحاد طلاب مدارس مصر إلى أن النتيجة النهائية لمباحثات اتحاد طلاب مدارس مصر مع قيادات وزارة التربية والتعليم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة ، قد جاءت بما يعود بالنفع على كافة طلاب الثانوية العامة .
وأعلن اتحاد طلاب مدارس مصر أن تعديلات جدول الثانوية العامة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم قبل اعتماد التصور النهائي تمثلت في :
تبديل موعد امتحان الفيزياء بالكيمياء ، وتبديل موعد امتحان الجغرافيا بالتاريخ ، وتبديل موعد الرياضيات التطبيقية(الديناميكا) بالرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا ) ، و مد جدول امتحانات الثانوية العامة يوم حتى تصبح نهاية الامتحانات بتاريخ 5 يوليو 2020
وقال اتحاد طلاب مدارس مصر : كل الشكر والتقدير لكافة المساهمين فى الاراء ، وكل الشكر والتقدير لطلاب الصف الثالث الثانوى، وكل الشكر والتقدير لطلاب المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية ، وتمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب الشهادة الثانوية.
وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.
وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2020 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5 /7 /2020.
وأوضح حجازي، أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.
و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد في شكله النهائي ، تكون
مواعيد الامتحانات كالتالي:
الاحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية
الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء
الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى
الاحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا
الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء
و الاستاتيكا والفلسفة
الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات
الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الثلاثاء 23 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات
الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا
الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات
الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس
والاجتماع
الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية