AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اتحاد طلاب مدارس مصر: الوزارة اهتمت بالاستجابة لتعديلاتنا المقترحة على جدول امتحانات الثانوية العامة

الأحد 15/مارس/2020 - 03:01 ص
طلاب
طلاب
Advertisements
ياسـمين بدوي
أصدر اتحاد طلاب مدارس مصر ، بيانا رسميًا كشف خلاله عن كواليس الاتفاق على التصور النهائي لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.

وقال الاتحاد : لقد استمعت وزارة التربية والتعليم لكل المقترحات المقدمة من الطلاب لتعديل التصور المبدئي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لـ جدول امتحانات الثانوية العامة بكل عناية وإهتمام ، وتم الأخذ بالمنطقى منها. 

وأشار اتحاد طلاب مدارس مصر إلى أن النتيجة النهائية لمباحثات اتحاد طلاب مدارس مصر مع قيادات وزارة التربية والتعليم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة ، قد جاءت بما يعود بالنفع على كافة طلاب الثانوية العامة .

وأعلن اتحاد طلاب مدارس مصر أن تعديلات جدول الثانوية العامة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم قبل اعتماد التصور النهائي تمثلت في :
تبديل موعد امتحان الفيزياء بالكيمياء ، وتبديل موعد امتحان الجغرافيا بالتاريخ ، وتبديل موعد الرياضيات التطبيقية(الديناميكا) بالرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا ) ، و مد جدول امتحانات الثانوية العامة يوم حتى تصبح نهاية الامتحانات بتاريخ 5 يوليو 2020

وقال اتحاد طلاب مدارس مصر : كل الشكر والتقدير لكافة المساهمين فى الاراء ، وكل الشكر والتقدير لطلاب الصف الثالث الثانوى، وكل الشكر والتقدير لطلاب المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية ، وتمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب الشهادة الثانوية.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2020 اعتبارًا من يوم  الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5 /7 /2020.

وقال وزير التربية والتعليم : حتى هذه اللحظة نؤكد أن امتحانات الثانوية العامة  2020 ستتم في موعدها دون تغيير، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة في ظل قرار تعليق الدراسة للحماية من فيروس كورونا المستجد .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن جدول امتحانات الثانوية العامة المعلن اليوم مازال ساريا ، فلا يمكن تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة لارتباطنا بمواعيد التنسيق

وأوضح حجازي، أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.

و وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد في شكله النهائي ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:

الاحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية

الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء

الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى

الاحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا

الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء  و الاستاتيكا والفلسفة

الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات

الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء 23 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات

الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا

الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية

الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات

الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع

الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 المقترح من وزارة التعليم .. اعرف تفاصيله الآن

اتحاد طلاب المدارس: سنجمع آراء زملائنا في جدول امتحانات الثانوية العامة لتوصيل صوتهم للمسئولين

التعليم: فرصة أسبوعًا لإبداء الرأي في جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 عبر هذا الرابط

التعليم: سنناقش مع اتحاد طلاب المدارس تعديلات جدول امتحانات الثانوية العامة 2020

التعليم في أسبوع.. إعلان مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 لرصد التعديلات المطلوبة.. الوزارة تناشد طلاب 2 ثانوي بسرعة دفع رسوم تأمين التابلت.. وأزمة بمجمع الملك فهد بسبب إدارة غرب مدينة نصر

روابط التصويت على تعديلات جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 .. شارك الآن

ترشيحاتنا

محمد فضل يكشف وقائع جديدة بـ السوبر المصري.. فيديو

إغلاق السناتر.. وزير التعليم يكشف معلومات مهمة عن التعليم من المنزل ومواعيد الامتحانات.. شاهد

دعاء يقي من الأمراض .. الإفتاء تنصح بـ 8 كلمات لمواجهة كورونا

هل سيتم دمج المناهج التعليمية أو سيحصل المعلمين على إجازة أسبوعين .. الحكومة ترد مع أحمد موسى

قرار عاجل من حفتر لمنع كورونا من دخول ليبيا

مشاهد مؤلمة.. سقوط اللبنانيين في الشوارع بسبب كورونا.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة.. إليسا توجه نصائح للوقاية من كورونا

بـ كرة سلة.. ساندى تداعب طلاب المدارس بعد التأجيل بهذه الاطلالة

مذبحة القلعة .. عراقي يعزم 80 صديقًا على «وليمة بالكورونا»