اتحاد طلاب مدارس مصر: الوزارة اهتمت بالاستجابة لتعديلاتنا المقترحة على جدول امتحانات الثانوية العامة

أصدر اتحاد طلاب مدارس مصر ، بيانا رسميًا كشف خلاله عن كواليس الاتفاق على التصور النهائي لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.





وقال الاتحاد : لقد استمعت وزارة التربية والتعليم لكل المقترحات المقدمة من الطلاب لتعديل التصور المبدئي الذي وضعته وزارة التربية والتعليم لـ جدول امتحانات الثانوية العامة بكل عناية وإهتمام ، وتم الأخذ بالمنطقى منها.





وأشار اتحاد طلاب مدارس مصر إلى أن النتيجة النهائية لمباحثات اتحاد طلاب مدارس مصر مع قيادات وزارة التربية والتعليم بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة ، قد جاءت بما يعود بالنفع على كافة طلاب الثانوية العامة .





وأعلن اتحاد طلاب مدارس مصر أن تعديلات جدول الثانوية العامة التي أقرتها وزارة التربية والتعليم قبل اعتماد التصور النهائي تمثلت في :

تبديل موعد امتحان الفيزياء بالكيمياء ، و تبديل موعد امتحان الجغرافيا بالتاريخ ، و تبديل موعد الرياضيات التطبيقية(الديناميكا) بالرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا ) ، و مد جدول امتحانات الثانوية العامة يوم حتى تصبح نهاية الامتحانات بتاريخ 5 يوليو 2020



وقال اتحاد طلاب مدارس مصر : كل الشكر والتقدير لكافة المساهمين فى الاراء ، وكل الشكر والتقدير لطلاب الصف الثالث الثانوى، وكل الشكر والتقدير لطلاب المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية ، وتمنياتنا بالتوفيق لجميع طلاب الشهادة الثانوية.





وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019.





وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2020 اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7/6/2020 وتستمر حتى يوم الأحد 5 /7 /2020.





وقال وزير التربية والتعليم : حتى هذه اللحظة نؤكد أن امتحانات الثانوية العامة 2020 ستتم في موعدها دون تغيير، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة في ظل قرار تعليق الدراسة للحماية من فيروس كورونا المستجد .

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن جدول امتحانات الثانوية العامة المعلن اليوم مازال ساريا ، فلا يمكن تغيير موعد امتحانات الثانوية العامة لارتباطنا بمواعيد التنسيق





وأوضح حجازي، أن الوزارة أخذت في الاعتبار جميع نوعيات التعليم المتقدمة للامتحان والممثلة في طلاب المدارس الدولية ومدارس النيل ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، حتى لا تتعارض المواد القومية التى يؤدي فيها هؤلاء الطلاب الامتحانات طبقًا لجدول امتحانات الثانوية العامة مع المواد الخاصة بتلك الشهادات.