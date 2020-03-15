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أخبار العالم

نقل الملكة إليزابيث من قصر باكينجهام بسبب كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 01:56 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أفادت صحيفة "صن" البريطانية بأن ملكة بريطانيا غادرت قصر باكينجهام ليلة السبت، بسبب مخاوف من تعرضها للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ونقلت الصحيفة عن مصدر ملكي قوله إن الملكة إليزابيث بصحة جيدة ولكن نقلها يأتي بعد الاعتقاد بأنه سيكون أفضل لها، في الوقت الذي يشعر فيه الكثير من موظفيها بالذعر بسبب تفشي كورونا.

وأضاف المصدر أن قصر باكينجهام كان يستضيف سيلا من الزوار بشكل مستمر،  بما فيهم السياسيين والشخصيات البارزة من جميع أنحاء العالم.

وأكد أنه لم تكن هناك حتى اللحظة اختبارات إيجابية بالقصر وأن عملية الانتقال جاءت احترازية بشكل كامل وبهدف الوقاية.

وأشارت "صن" إلى وجود خطط لخضوع الملكة إليزابيث والأمير فيليب للحجر الصحي في قصر ساندرينجهام، في حال تفاقم تفشي فيروس كورونا.

ووصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 1140 شخصا، فيما توفى 21 آخرين إثر الإصابة.

وتجدر الإشارة إلى مدى خطورة الإصابة بالفيروس بالنسبة للمكة إليزابيث، 93 عاما، والأمير فيليب، 98 عاما، خاصة في هذه السن المتقدمة.

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