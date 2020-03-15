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أخبار العالم

سلوفينيا تعلن أول حالة وفاة بـ فيروس كورونا

الأحد 15/مارس/2020 - 07:31 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت سلوفينيا اليوم /الأحد/ وفاة أول ضحية لها، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة في سلوفينيا توماش جانتار - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إن "البلاد سجلت أول حالة وفاة بفيروس كورونا"، موضحا أن الضحية رجل مسن كان يعاني من مرض مزمن.

وأضاف جانتار "نسعى إلى الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا ونفرض قيودا على اختلاط مجموعات كبيرة في كل المناطق؛ وهذه القرارات ضرورية نظرا لقربنا من السيناريو الذي نراه في إيطاليا المجاورة".

وكانت حكومة سلوفينيا أعلنت - في وقت سابق - أن عدد حالات الإصابة بكورونا بلغ 181 ارتفاعا من 141 حالة يوم الجمعة، مشيرة إلى أن ثلاث حالات‭‭ ‬‬لا تزال تخضع للرعاية الفائقة، فيما قررت الحكومة إغلاق وسائل النقل العام اعتبارا من يوم غد /الاثنين/.
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