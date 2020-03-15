وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف جلسة تداول اليوم، الأحد، بداية جلسات الأسبوع، لمدة نصف ساعة، وذلك بسبب انخفاض مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5%.





وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 8.83% ليصل إلى مستوى 10205 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 7.24% ليصل إلى مستوى 1441 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 8.3% ليصل إلى مستوى 11728 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 9.02% ليصل إلى مستوى 3796 نقطة.





كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 5.98% ليصل مستوى 1030 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 5.99% ليصل إلى مستوى 1102 نقطة.