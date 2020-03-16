AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سمية درويش تطرح أغنيتها الجديدة من غير ما افكر

الإثنين 16/مارس/2020 - 02:51 ص
سمية درويش
سمية درويش
Advertisements
آيه عاطف
طرحت الفنانة سمية درويش اغنيتها الجديدة التي تحمل أسم "من غير ما افكر"، من البوم "حلمي اتحقق" وذلك حصريا عبر احد شبكات الهاتف، ومن المفترض طرحها خلال الايام القليلة القادمة على "اليوتيوب".

بينما طرحت سمية درويش، مؤخرًا فيديو كليب اغنية "متغيرة" والذي حقق نجاح كبير جدًا، حيث تخطى حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية.

تقول كلمات الاغنية:" متغيره ..من غير كلام نظرة عينيكي مبينه ..جواكي حاجه بتوجعك مش هينه ..قولي اللى فيكي تخبي ليه؟ مش مجبره .. واتعودي ..تنسي الوجع قبل الوجع ما يخوفك .. وماتقبليش فى الدنيا قوه تكتفك".

أغنية "متغيرة" للمطربة سمية درويش كلمات محمد أبو نعمة، والحان رامي زهران، وتوزيع محمد شفيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نبيل مكاوى وسمية درويش يرزقان بطفلهما الأول

أغنية العشم لـ أسما لزرق تحقق مليون مشاهدة عبر اليوتيوب

من فوق ضهر الحصان .. سمية الخشاب تعلن عن أغنية عربية أنا.. فيديو

بالاشتراك مع زوجته .. هيثم سعيد يطرح كليب أغنية يوم 30 .. فيديو

مش هعيش .. كارول سماحة تطرح أغنية جديدة

ترشيحاتنا

يزيد من نشاط الفيروس.. جمال شعبان يحذر من هذا الدواء مع كورونا ..شاهد

سكان مدينتى يوثقون تساقط الثلوج.. ويشكرون هشام طلعت مصطفى.. فيديو وصور

فيديو وصور.. كيف نجحت مخرات السيول بـ مدينتى فى ترويض "التنين الأوروبى"

بالمستندات.. حسام داغر يكشف حقيقة نسبه للرسول محمد صلى الله عليه وسلم

ما تقاطعنيش.. موقف محرج لـ وائل الإبراشي على الهواء

تلقيت عروضا.. كارتيرون يكشف لـ صدى البلد حقيقة إنهاء تعاقده مع الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار جمس يوكون 2021 الجديدة .. صور

سيلفي جريء.. إيمان العاصي تثير الجدل بهذه الإطلالة

عود البطل.. رانيا يوسف تبهر الجمهور في أحدث ظهور لها.. شاهد