سمية درويش تطرح أغنيتها الجديدة من غير ما افكر





بينما طرحت سمية درويش ، مؤخرًا فيديو كليب اغنية "متغيرة" والذي حقق نجاح كبير جدًا، حيث تخطى حاجز المليون مشاهدة عبر القناه الرسمية.





تقول كلمات الاغنية:" متغيره .. من غير كلام نظرة عينيكي مبينه .. جواكي حاجه بتوجعك مش هينه .. قولي اللى فيكي تخبي ليه؟ مش مجبره .. واتعودي .. تنسي الوجع قبل الوجع ما يخوفك .. وماتقبليش فى الدنيا قوه تكتفك".





أغنية "متغيرة" للمطربة سمية درويش كلمات محمد أبو نعمة، والحان رامي زهران، وتوزيع محمد شفيق.

طرحت الفنانة سمية درويش اغنيتها الجديدة التي تحمل أسم "من غير ما افكر"، من البوم "حلمي اتحقق" وذلك حصريا عبر احد شبكات الهاتف، ومن المفترض طرحها خلال الايام القليلة القادمة على "اليوتيوب".