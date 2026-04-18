8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها

جرم قانون العقوبات بعض الجرائم التي يرتكبها المواطنون في الطرق العامة، ولايعلمون أنهم يعرضون أنفسهم للمسائلة القانونية وغرامة مالية .

في هذا الصدد، نصت المادة 377 من القانون على أن يعاقب بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:

من ألقى في الطريق بغير احتياط أشياء من شأنها جرح المارين أو تلويثهم إذا سقطت عليهم.

من أهمل في تنظيف أو إصلاح المداخن أو الأفران أو المعامل التي تستعمل فيها النار.

من كان موكلاً بالتحفظ على مجنون في حالة هياج فأطلقه أو كان موكلاً بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته.

من حرش كلباً واثباً على مار أو مقتفياً أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب في حفظه ولو لم يتسبب عن ذلك أذى ولا ضرر.