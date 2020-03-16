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رياضة

أخبار الرياضة.. حقيقة توقيع نجم الأهلي للزمالك.. وتشبيه حازم إمام بـ رونالدينهو

الإثنين 16/مارس/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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نور عادل
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

كشف أحمد حمدي، صانع ألعاب فريق الجونة ولاعب الأهلي السابق، حقيقة توقيعه لنادي الزمالك.

أكد أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى فريق مصر المقاصة، أنه رفض فكرة الرحيل لنادي الزمالك تقديرا واحتراما لجماهير النادي الأهلي فريقه السابق.

شن فرج عامر رئيس نادي سموحة، هجوما على هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، بسبب اختياراته للفرق المشاركة في البطولة العربية للأندية الأبطال.

علق محمود علاء نجم دفاع الزمالك "الهداف" على قرار تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لمدة خمس سنوات.

يرى أيمن عبد العزيز، مدرب الزمالك السابق، أن قمة الأهلي والزمالك في الدوري "ملهاش لازمة"، مؤيدا مرتضى منصور، رئيس الزمالك، في قراره بعدم خوض المباراة.

داعب طارق يحيى، نجم الزمالك السابق ومقدم برنامج زملكاوي على شاشة قناة النادي، يوسف أوباما صانع ألعاب الفريق الأبيض.
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