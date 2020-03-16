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الشتاء لم ينتهِ.. الأرصاد تحذر من طقس الغد.. فيديو

الإثنين 16/مارس/2020 - 10:46 ص
انخفاض 4 درجات حرارة
انخفاض 4 درجات حرارة غدا وسقوط امطار
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فرح علاء الخولي

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد إن هناك حالة من الاستقرار التام في الأحوال الجوية اليوم، وهناك تكاثف للشبورة المائية على أغلب الطرق وبأت في التلاشي مع ظهور أشعة الشمس.


وتابع الدكتور محمود شاهين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي يذاع على قناة إكسترا نيوز، أن تعود درجات الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، حيث تسجل 23 درجة على القاهرة.


وأكد عودة الملاحة البحرية إلى حالتها الطبيعية، وأن هناك هدوءا في سرعة الرياح على أغلب المدن والمحافظات، منوها بأن تأثير المنخفض الجوي المتعمق الذي تعرضت له البلاد الأسبوع الماضي يعد هو الأقوى خلال فصل الشتاء، وقد تحدث تقلبات جوية الفترة المقبلة ولكنها أقل حدة.


وأضاف أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا اعتبارا من الغد بمعدل 4 درجات، فضلا عن سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الشمالية، ولن تكون مؤثرة على حالة الطرق.
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