لا داعي للتكالب.. حماية المستهلك تطمئن المواطنين بشأن السلع الأساسية.. فيديو

طمأن اللواء راضي عبدالمعطي رئيس جهاز حماية المستهلك ، المواطنين بعد الإقبال الكبير على السلع الأساسية خلال الأيام الماضية ، مردفا:" لا داعي للتكالب على السلع ، مؤكدا أن جميع المنتجات متوفرة في الأسواق.









وأضاف "عبدالعاطي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار" المذاع علي فضائية "النهار"، أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل جهاز حماية المستهلك لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة باستغلال الظروف.









وأشار "عبدالعاطي"، إلى أنهم تلقوا حتى الأن 175 شكوى خاصة باستغلال التجار لأسعار الكمامات والمواد المطهرة ، منوها إلى أنهم رصدوا أيضا بعض المخالفات في منطقة القصر العيني و شبرا مصر وأكتوبر.



