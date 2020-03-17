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رياضة

نجم الهلال السعودي يكشف حقيقة مفاوضات النصر

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 10:13 ص
الهلال السعودي
الهلال السعودي
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إسراء أشرف
كشف البيروفي أندريه كاريلو، لاعب فريق الهلال السعودي، حقيقة مفاوضات النصر معه للانضمام إلى صفوفه، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ونفى كاريلو مفاوضات النصر معه، وذلك خلال تصريحاته مع برنامج "كورة" عبر قناة روتانا خليجية حيث قال: "وصلني كلام بأن النصر يرغب في ضمي، ولكن لم يحدث أي شيء بشكل رسمي، وأخبرت وكيل أعمالي بأن في حال استمراري في الدوري السعودي، لن أمثل فريقًا آخر غير الهلال".

وتابع: "جمهور الهلال منحني دعما كبيرا، لم أجد هذا الجانب خلال تجربتي مع بنفيكا، وهذا أحد أهم أسباب تفضيلي ارتداء قميص الزعيم".

وعلق كاريلو على تتويجه بلقب دوري أبطال آيا 2019 مع فريقه قائلًا: "شعرنا أننا أقرب للفوز بالبطولة بعد تجاوز فريق السد القطري، كان ندًا قويًا جدًا، بعد ذلك اكتسبنا ثقة أكبر ونجحنا في معانقة الذهب".

وعن تفريط الهلال في لقب الدوري للموسم الماضي، لصالح النصر، قال البيروفي:" نحن كلاعبين نتحمل الجزء الأكبر من فقدان الصدارة وقتها، اعتقدنا أننا سنفوز بسهولة في مباريات عديدة، وهي التي صعبت مهمتنا، ولكننا الآن نفكر بما استفدنا منه في تجربتنا السابقة، ونضع أعيننا على الفوز بجميع المباريات، وتوسيع الفارق أكثر مع المنافس".

ويشهد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي) حاليًا، فترة توقف بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.
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