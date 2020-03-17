بسبب كورونا.. تأجيل مهرجان طبرق المسرحي

أعلنت رئاسة مهرجان طبرق الدولي تأجيل فعاليات مهرجانها المقرر انعقاده في الفترة من ٢٤ مارس الجارى وحتى ١ أبريل المقبل والذي كان من المقرر خلاله استضافة رائعة العرض المسرحي وجوه الذي بدأ موسمه استكمالا لنجاحاته التي قدمتها للسنة السابعة.





العرض من إنتاج فرقة الفنان والكاتب ناصرعبدالحفيظ والذي أعرب متابعوه بضرورة الالتزام بسياسات الدولة لاتخاذ الإجراءات الاحترازية للوباء الذي يهدد البشرية، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بدور كبير حفاظا على مواطنيها وعلينا كمواطنين عدم الاستهانة كما حدث في إيطاليا والبلدان الغربية و أن نتكاتف لمحاصرة الوباء.





وكان عرض رائعة مسرحية وجوه قد بدأ جولته للسنة السابعة بمسرح صاحبة الجلالة بنقابة الصحفيين خلال شهر فبراير ٢٠٢٠ وحظيت العودة بردود أفعال واسعة وجاءت تمهيدا لتلبية عدد من الدعوات المحلية والدولية التي وجهت للفرقة والتي توقفت بسبب وباء كورونا، وقد سبق وحصدت الفرقة بنفس العرض مجموعة من الجوائز بينها جائزة مهرجان بجاية الدولي للفنون بالجزائر، درع مهرجان دوز بتونس، تكريم مونديال الإعلام العربي، الترشح لجائزة أفضل ممثل لمهرجان المسرح العربي، إفتتاح مهرجان آفاق، وقدم العرض على العديد من المسرح الوطنية بينها المسرح الوطني بالجزائر فور انطلاقه من مسرح الهوسابير ثم مسرح الحكمة بساقية الصاوي ثم قدم تحت رعاية وزارة الثقافة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية ليقوم بجولة محلية على معظم مسارح مصر بالمدن الساحلية والصعيد من بينها محافظات القاهرة والجيزة والفيوم وأسوان ومطروح.





العرض يناقش التفكك الأسرى في إطار إجتماعي كوميدي استعراضي ويرصد محطات حياة عامل دهانات من الطفولة للكهولة وعلاقته بالشخصيات المؤثرة في حياته ليكشف قبح الوجوه المتحولة في حياتنا ويتناول الأقنعة التي يرتديها البعض، وأثرها على الحياة بطريقة إيجابية مبهجة تدفع المتلقي لضرورة البحث عن إمتلاك أدوات لتلوين الحياة بالأمل والطموح واستدعاء الطاقات الايجابية لمواجهة التفكك الأسرى وإنكسارات الحياة.



