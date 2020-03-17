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رياضة

أخبار الزمالك.. عرض خيالي لضم لـ نجم الأهلي.. صدمة للفريق بشأن دوري الأبطال

الثلاثاء 17/مارس/2020 - 08:20 م
أخبار الزمالك
أخبار الزمالك
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حسام الحارتي
نشر "صدى البلد" على مدار اليوم، الإثنين، الموافق 16 من مارس 2020، العديد من الأخبار الرياضية عن نادي الزمالك، كان أهمها، ما يلي:


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تكثيف مفاوضات مسؤول النادي من جديد مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.




تأكد خروج إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة.





ألمح الإعلامى أحمد شوبير عن إمكانية تأجيل منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى بسبب تفشي فيروس كورونا.





قام الدولي المغربي حميد أحداد لاعب نادي الزمالك المعار إلى صفوف نادي الرجاء المغربي بلافتة رائعة تجاه المتضررين من فيروس كورونا بعد إعلانه تخصيص جزاء من راتبه تجاههم.


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