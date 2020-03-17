أخبار الزمالك.. عرض خيالي لضم لـ نجم الأهلي.. صدمة للفريق بشأن دوري الأبطال









كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن تكثيف مفاوضات مسؤول النادي من جديد مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي.

















تأكد خروج إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي خلال الفترة المقبلة.





















ألمح الإعلامى أحمد شوبير عن إمكانية تأجيل منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الكروى الجارى بسبب تفشي فيروس كورونا.