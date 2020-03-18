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مرأة

لأصحاب الأمراض المزمنة.. نصائح للوقاية من فيروس كورونا

الأربعاء 18/مارس/2020 - 04:34 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حياة عبد العزيز
يعاني الكثير من الأشخاص من أمراض مُزمنة، ومع تفشي فيروس كورونا، يجب العناية الصحية الجيدة حتى لا تُصاب بعدوى فيروس كورونا، ونتعرف فيما يلي على 10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا، وفقا لموقع CDC.

10 نصائح للوقاية من فيروس كورونا لأصحاب الأمراض المزمنة:

- الحرص على استعمال الأدوات الشخصية بمفردك.
- تناول الوجبات الصحية لتقوية الجهاز المناعي.
- غسل اليدين بالماء والصابون على مدار اليوم.
- شرب كميات كبيرة من المياه.
- تعقيم اليد بالكحول.
- تعقيم المكان الذي يجلس به الشخص باستمرار بالكلور.
- استخدام المناديل الورقية مرة واحدة.
- تهوية المكان جيدًا.
- تناول ملعقة من العسل الأبيض صباحًا.
- شرب كوب من الزنجبيل قبل النوم.
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