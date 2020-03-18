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طرق وقائية للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.. استشاري يجيب

الأربعاء 18/مارس/2020 - 01:12 ص
طرق وقائية للتعامل
طرق وقائية للتعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد
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آية التيجي
قال الدكتور أحمد الحداد، استشاري ورئيس قسم الرعاية المركزة بمستشفيات امپريال كوليدچ في لندن، إنه يجب على الأطباء في مصر الاستعداد   الكامل لمواجهة ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19  والتعامل معها بكفاءة.

وتابع الدكتور الحداد في فيديو لها عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، إلى أن انتشار فيروس كورونا يمكن أن يكون بأعداد كبيرة في مصر، وذلك إذا دخل الفيروس المناطق المزدحمة داخل مصر، والمناطق المتكدسة بالسكان.

فيما أضاف الحداد، أنه يجب على الطبيب وكل من يتعامل مع مرضى فيروس كورونا ان يتكون يرتدون الكمامات الوقائية من المرض، وعلى المستشفيات الاهتمام بكل الاستعداد اللازمة لحماية الأطباء والممرضين من عدم انتقال الفيروس لهم بشتى الطرق.

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كما نصح الحداد، انه يجب استخدام الكمامات والأدوات الوقائية ضد المرض للأطباء والممرضين بشكل مُقنن للغاية، وذلك لأنه مع انتشار المرض بنسب كبيرة يمكن ان يحدث نقص كبير في معدات حماية الاطباء.

وأشار الحداد، إلى أنه مع انتشار عدد حالات المصابين من فيروس كورونا في انجلترا، اضطرت المستشفيات إلى وضع المرضى في العنابر وغرف العناية المركزة، وغرف العمليات، مع تدريب جميع الأطباء من جميع التخصصات في التعامل مع هذا المرض.

وتابع "الحداد"، أنه يمكن لفيروس كورونا المستجد ان ينتقل إلى الأطباء بشكل سريع، حيث انه في إنجلترا هناك بعض الاطباء اصيبوا بالمرض بمجرد كشفها بعد دقائق من كشفهم للمرض، لأنهم عُرضة بأن يحدث نقص كبير في عدد الأطباء الكوادر بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونوّه "الحداد"، إلى أنه فيروس كورونا المستجد لا يعد مرضًا قاتلاً، حيث إن أغلب الأشخاص الذين يصابون بالمرض يمتثلون للشفاء بمجرد التزامهم في المنزل، والراحة التامة، إلا ان الخوف الكبير هو على كبار السن، حيث انهم اكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا.
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