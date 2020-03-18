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اقتصاد

البنك الأهلي المصري يوقع اتفاقية مع فوري توفر 43 ألف ماكينة دفع

الأربعاء 18/مارس/2020 - 12:06 م
البنك الأهلي المصري
البنك الأهلي المصري
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احمد عبد القوى

 وقع البنك الأهلي المصري وشركة فوري الرائدة في التحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية اتفاقية تعاون بهدف إتاحة 43 ألف ماكينة فوري لتيسير التسوق وشراء السلع الاستهلاكية والمنتجات المختلفة باستخدام البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول.


 وصرح كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية ومجموعة الفروع بالبنك الأهلي المصري أن البنك يسعى من خلال الاتفاقية الجديدة إلى تدعيم خططه الاستراتيجية نحو السير بخطوات ثابتة في تدعيم اهداف الشمول المالي والتوسع في الخدمات المصرفية المختلفة وبشكل خاص الخدمات الرقمية التي يقدمها للعملاء والتي أصبحت هي الاتجاه العالمي في السنوات الأخيرة، وهي الخطط التي تهدف إلى تحويل المجتمع تدريجياٌ إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد توافقا مع خطط الدولة في تفعيل التحول الرقمي.


 وأضاف كريم سوس أن الاتفاقية الجديدة مع فوري تسهل لكافة حاملي بطاقات الائتمان ومحافظ المحمول البنكية للبنوك المختلفة للتسوق والدفع بهم في عدة قطاعات منهم الصيدليات، السوبر ماركت ومنافذ البيع الصغيرة وذلك من خلال اتاحة 43 ألف ماكينة تقبل الدفع بالبطاقات البنكية والهاتف المحمول في السوق.


ومن جانبه صرح محمد عكاشة العضو المنتدب لشركة فوري أن الشراكة الجديدة بين البنك الأهلي المصري وشركة فوري في إطار التعاون بين الشركة وبنوك القطاع المصرفي الحكومي لتسهيل عمليات الدفع المواطنين، ودعم خطط الشمول المالي اتساقا مع سياسة البنك المركزي، مؤكدا على أن شركة فوري تستمر في التعاون مع البنوك المصرية لتقديم خدماتها في عدة مجالات مثل سداد الفواتير ومنظومة المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول ومنظومة قبول المدفوعات الكترونياٌ و الإقراض متناهي الصغر وخدمات الوكيل البنكي والتسوق.


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