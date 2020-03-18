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أخبار البلد

رحلة مصرية خاصة تنقل 271 مصريا من الكويت قبل تعليق الطيران

الأربعاء 18/مارس/2020 - 03:17 م
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي

نظمت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، رحلة خاصة لإعادة نحو 271 مصريا من دولة الكويت، وذلك قبل ساعات من تعليق الطيران، طبقا لقرار الحكومة المصرية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر بمصر للطيران، إن الرحلة التي نظمتها الشركة بناءً على طلب السفارة المصرية لإعادة المصريين من هناك، غادرت مطار الكويت الدولي الرحلة في طريقها إلى القاهرة.

وأوضحت المصادر، أن القنصلية المصرية لدى الكويت تواصل تلقى طلبات المصريين الراغبين فى العودة إلى أرض الوطن، من الذين دخلوا إلى الكويت بتأشيرات زيارة أو سياحة، وكذلك الحاصلون على إلغاء نهائي، ووفقًا لعدد الطلبات التى سيتم تسجيلها، وفى ضوء ظروف حركة الطيران فى البلدين خلال الفترة المقبلة سيتم تنظيم رحلات خاصة لإعادة الراغبين.

جدير بالذكر أن سفير مصر لدى الكويت، كان قد أعلن عن تسيير أولى الرحلات الخاصة، لعودة المواطنين العالقين فى دولة الكويت إلى القاهرة، بعد التنسيق مع السلطات الكويتية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المصرية بأبنائها فى الخارج، ومساعيها لحل أزمة العالقين المصريين المتواجدين فى الكويت.

وتسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأربعاء، 66 رحلة دولية وداخلية، لنقل المسافرين إلى دولهم وعودة المصريين من الخارج الراغبين في العودة، قبل بدء تطبيق قرار الحكومة بتعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية، اعتبارا من غد، الخميس، ويستمر حتى نهاية مارس.

وأعلنت مصر للطيران، أنه تم تكبير طرازات العديد من الرحلات لتستوعب أكبر أعداد ممكنة من الراغبين في العودة من الخارج، فضلا عن التنسيق مع جميع الجهات لتشغيل رحلات إضافية قبل موعد توقف الطيران ظهر غد، الخميس.

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