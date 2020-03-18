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محافظات

إلغاء الأسواق العمومية للحد من انتشار فيروس كورونا في البحيرة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 07:14 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهوري
ألغى محمد كوجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاي البارود، سوق الجمعة الأسبوعي في المدينة والقرى التابعة لها، لحين اشعار آخر.


وبدأ تفعيل القرار، من اليوم، بالتعاون مع قسم شرطة ايتاي البارود وإدارة شرطة المرافق و الاشغالات.


كما تقرر الغاء جميع الأسواق الاسبوعية ذات التجمعات الكبيرة، ومنها سوق الدلنجات والمقرر كل يوم ثلاثاء، وسوق الماشية الذي يعقد كل يوم جمعة بمركز دمنهور بالإضافة إلى سوق قرية صفط بمركز ايتاى البارود والمقرر يوم السبت من كل أسبوع، وذلك كتدبير احترازى للوقاية من فيروس كورونا.


ويأتي جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة، و تفعيل قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بمنع كافة التجمعات واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية المواطنين ومنع انتشار الأمراض.

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