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أخبار العالم

كارثة فى إيران..3 وفيات و43 إصابة بـ كورونا كل ساعة

الأربعاء 18/مارس/2020 - 08:05 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن كارثة كبرى في تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في البلاد.

وحسب إذاعة "راديو زمانه" الإيرانية،قال مساعد وزير الصحة الإيرلني، إيرج حريرتشي إن فيروس كورونا يتسبب في وفاة 3 إيرانيين ويصيب 43 آخرين كل ساعة.

وطالب حريرحتشي بحظر التجمعات في البلاد، مؤكدا تجاهل المواطنين لتوصيات السلطات الطبية.

وأضاف:"الممرضات والأطباء في المراكز الصحية يعانون من تجاهل الناس للوقاية، وفي بعض الحالات يفقدون حياتهم، وهو أمر غير مقبول".

وشدد على ضرورة البقاء في المنازل باعتبارها المكان الأكثر أمنا، داعيا الإيرانيين إلى عدم السفر أو الخروج في عطلة عيد النوروز.

وكشف رئيس نظام الهيئة الطبية في إيران، محمد رضا ظفرقندي، عن معلومات صادمة بشأن عدد المصابين في إيران بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،  قائلا إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلاده أكبر مما تعلنه وزارة الصحة.

وأعلنت إيران اليوم عن تسجيل 147 حالة وفاة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية، وبذلك ارتفعت حصيلة الوفيات في إيران إلى 988 والإصابات إلى 16169 حتى الآن.

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