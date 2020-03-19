رواد السوشيال ميديا يدعمون قرارات مجلس الوزراء بـ #خليك_في_البيت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، قرارا ينص على أن

تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".