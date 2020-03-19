رواد السوشيال ميديا يدعمون قرارات مجلس الوزراء بـ #خليك_في_البيت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، قرارا ينص على أن تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة".
ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مجموعة من الهاشتاجات تدعم قرارات رئيس مجلس الوزراء، منها #خليكم_في_البيت، "المراكز التجارية" "النوادي الليلية" ، وتصدرت قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
والله هي المقاهي والملاهي و النوادي الليلية ملهاش لازمة حاليا فيتقفل خالص
والمطاعم تشتغل delivery and take away وخلاص https://t.co/Vr6a81wGET
— Aya (@aya_noname) March 19, 2020
_يا بهايم يا بهايم قولنا اقعدو في البيت متتطلعوش
=ايه ده خروجات و فسح أنا نقطة ضعفي اللمة #خليكم_في_البيت pic.twitter.com/Gldk93jrT1— HaMDI ⚫ (@hamdi__0) March 19, 2020
غليكم بالتضرع الى الله— محمد سعد الخميسي (@SAAiHutH45FOKh3) March 19, 2020
وتلاوة كتابه وخد أسبوع عباده#خليكم_في_البيت
لو انت مريض و نزلت هتأذى غيرك— ( الفيزيائي ) NASSR (@nasrbash) March 19, 2020
و لو انت سليم و نزلت ممكن تصاب#خليكم_في_البيت
حلو الحظر ده يارب نلم نفسنا بقى ونقعد في البيت#خليكم_في_البيت— Ahmed Essam (@A7mad3esaM) March 19, 2020