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أخبار البلد

رواد السوشيال ميديا يدعمون قرارات مجلس الوزراء بـ #خليك_في_البيت

الخميس 19/مارس/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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منار نور
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الخميس، قرارا ينص على أن تُغلق ابتداء من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا أمام الجمهور، بجميع أنحاء الجمهورية حتى يوم 31/3/2020 جميع المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات والمراكز التجارية "المولات التجارية"، وما يُماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمات أو التسلية أو الترفيه، ووحدات الطعام المتنقلة". 

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مجموعة من الهاشتاجات تدعم قرارات رئيس مجلس الوزراء، منها  #خليكم_في_البيت، "المراكز التجارية" "النوادي الليلية" ، وتصدرت قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعى. 


والله هي المقاهي والملاهي و النوادي الليلية ملهاش لازمة حاليا فيتقفل خالص
والمطاعم تشتغل delivery and take away وخلاص https://t.co/Vr6a81wGET
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