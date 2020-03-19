مغادرة الجاسوس الإسرائيلي عامر فاخوري السفارة الأمريكية في بيروت.. تفاصيل

أعلنت قناة "LBC" اللبنانية اليوم الخميس تفاصيل إخلاء طائرة، من السفارة الأمريكية ببيروت لنقل جاسوس كان يتعامل مع الجيش الإسرائيلي أثناء احتلاله جنوب لبنان خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات.





وقالت القناة في منشور عبر حسابها الإلكتروني علي "تويتر" إن طائرة حطت في محيط السفارة الأمريكية في بيروت ونقلت العميل عامر فاخوري.





وكانت القناة الفضائية أشارت إلى أن لديها معلومات تفيد بأن السفارة الأمريكية في بيروت لديها إذن مسبق باستقبال الطوافات الأمريكية وذلك منذ منتصف الثمانينيات لذلك حطت طوافة أمريكية صباحا في عوكر ثم غادرت من دون أن يعرف إذا أقلت عامر الفاخوري أم لا.





يذكر أن المحكمة العسكرية في لبنان، أصدرت يوم الإثنين الماضي، قرارا يقضي بإطلاق سراح العميل السابق اللبناني السابق عامر الفاخوري الذي كان يعمل لصالح الجيش الإسرائيلي أثناء احتلاله جنوب لبنان خلال الثمانينيات والتسعينيات.





وقضى قرار المحكمة العسكرية، بكف التعقبات عن فاخوري، الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، من جرم تعذيب سجناء في معتقل الخيام وتسببه بوفاة اثنين منهم.





وكان الفاخوري، القيادي السابق في ميليشيا "جيش لبنان الجنوبي"، يلاحق في دعوى أخرى رفعها عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه نظرا لوضعه الصحي بعد اكتشاف إصابته بداء السرطان خلال توقيفه.





وغادر الفاخوري لبنان عام 1998، قبل عامين من الانسحاب الإسرائيلي، وفي العام ذاته صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة لاتهامه بالعمالة لإسرائيل، ورجحت وسائل إعلام محلية أن تكون عودته مرتبطة بسقوط إمكانية تنفيذ هذه الأحكام بفعل مرور الزمن.



