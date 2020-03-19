كورونا في الأردن.. الرزاز يصدر أمر الدفاع رقم واحد

قال رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، اليوم الخميس، إن البلاد تتجه في الأسابيع القادمة إلى مرحلة أصعب من الآن في معركتها ضد فيروس كورونا، وأصدر "أمر الدفاع رقم واحد" في سبيل محاربة تفشي الوباء.





وأوضح الرزاز، مؤتمر صحفي أن المملكة الأردنية كانت من أولى دول العالم التي مضت في تشكيل خلية أزمة بعد بدء تفشي الفيروس المستجد "كوفيد-19"، مضيفا أن حكومته اتخذت حتى الآن 130 قرارا وإجراء لحماية البلاد وشعبها، بالإضافة إلى قرار تفعيل قانون الدفاع.





وأعلن رئيس الحكومة الأردنية عن إصداره "أمر الدفاع رقم واحد"، وهو يقضي بوقف العمل ببعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي واستبدالها بقانون الدفاع.





وأكد رئيس الوزراء أن العاهل الأردني عبد الله الثاني وجه الحكومة بوضع مصلحة المواطن في صلب كل سياساتها وإجراءاتها ويتابع "أولا بأول" كل تدابيرها فيما يتعلق بوسائل الوقاية من الفيروس.





وصرح الرزاز بأنه حكومته ستعلن قريبا عن قرارات وإجراءات أخرى من شأنها مساعدة المزارعين والقطاعات المختلفة في البلاد على تجاوز تداعيات أزمة كورونا، مضيفا: "الأيام والأسابيع والأشهر المقبلة قد تكون مرحلة أصعب وسنبذل قصارى الجهد لتجاوز الظروف".