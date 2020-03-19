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محافظات

المحافظة الواعية.. بورسعيد تنفذ قرار غلق المحلات دون تدخل حكومي

الخميس 19/مارس/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى

التزمت محافظة بورسعيد فى السابعة مساء اليوم بقرار غلق المحلات والكافيهات والمولات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر اليوم باغلاق المحلات فى السابعة مساء وحتى السادسة صباحا.


ونفذت جميع محلات المحافظة التى شملها القرار الاغلاق طواعية دون تدخل حكومى او تنفيذى لاجبار الاشخاص على الاغلاق، وبادروا هم بالتنفيذ من اجل مواجهة  تداعيات فيرس كورونا المستجد.


ودارت سيارات الاحياء لتصوير المطاعم و الملات وهى مغلقة ورصدت توقف العمل تماما فى احياء المحافظة عدا من لم يشملهم قرار رئيس الوزراء.


وراهن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على وعى اهالى المدينة الباسلة، مؤكد ان بورسعيد قادرة وتستطيع التصدى لاى عدوان هكذا كانت على مدار التاريخ فهى الباسلة مشيرا الى ان كورونا المستجد لا يزيد على اى عدو واجهته بورسعيد. 


ولفت الغضبان الى ان بورسعيد قيادة واجهزة تنفيذية وامنية وشعبا قادرة على التصدى للفيروس اللعين لتكون اول محافظة فى مصر خالية من الفيروس باذن الله داعيا المولى ان يحفظ مصر وطنا وشعبا وقيادة.


كان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  اعلن عن غلق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية يوميا من 7 مساء إلى 6 صباحا حتى 31 مارس 2020، علي مستوي المحافظة


وذلك تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الذي أصدره اليوم. علي ان يقوم  رؤساء الاحياء بالمرور لمتابعة تنفيذ القرار واتخاذ مايلزم من اجراءات قانونية ضد من يخالف تعليمات الاغلاق .


يأتي ذلك في ضوء الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد واتخاذ كافة التدابير اللازمة .

 

المحافظة الواعية.. بورسعيد تنفذ قرار غلق المحلات دون تدخل حكومي
المحافظة الواعية.. بورسعيد تنفذ قرار غلق المحلات دون تدخل حكومي
المحافظة الواعية.. بورسعيد تنفذ قرار غلق المحلات دون تدخل حكومي
المحافظة الواعية.. بورسعيد تنفذ قرار غلق المحلات دون تدخل حكومي
المحافظة الواعية.. بورسعيد تنفذ قرار غلق المحلات دون تدخل حكومي
المحافظة الواعية.. بورسعيد تنفذ قرار غلق المحلات دون تدخل حكومي
المحافظة الواعية.. بورسعيد تنفذ قرار غلق المحلات دون تدخل حكومي
المحافظة الواعية.. بورسعيد تنفذ قرار غلق المحلات دون تدخل حكومي
المحافظة الواعية.. بورسعيد تنفذ قرار غلق المحلات دون تدخل حكومي
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