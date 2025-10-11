قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوار خاص| الزراعة: اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح للخبز المدعم.. وتجربة مصر فى زراعة الأرز يحتذى بها عالميا.. وانخفاض تدريجي لأسعار الطماطم
قوات الحماية المدنية تخمد نيران حريق أعلى سطح مخزن سكر بطنطا
حكاية مليون جنيه ملهاش صاحب في زفتى بالغربية | تفاصيل
AFB: وقوع 30 قتيلا في هجوم بمسيرة على الفاشر غرب السودان
بعد مقتـ ل21 شخصا.. الأمم المتحدة تحث أمريكا على ضبط النفس مع تصاعد التوتر مع فنزويلا
الرئيس السيسي: فوز العناني يجسد التقدير الدولي لإرث مصر وإسهاماتها الفكرية
الصناعة: طرح 386 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ12 مجمعاً في 11 محافظة
المكتب الحكومي بغزة: الاحتلال دمر 300 ألف وحدة سكنية وهجر مليوني إنسان قسرا
تراجع أسعار الأرز في الأسواق.. والشعبة تكشف عن مفاجأة الفترة المقبلة
عودة ربع مليون نازح إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين
بينهم 7 أجانب.. سقوط عصابة مخدرات بحوزتها حشيش وإكستاكسى بـ 127 مليون جنيه
محافظات

ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الأطباء بكفر الشيخ

محمود زيدان

أسفرت نتائج انتخابات نقابة الأطباء الفرعية  بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز الدكتور أيمن مخيمر، والدكتورة أماني باشا، بعضوية مجلس النقابة «فوق السن».

كما أسفرت الانتخابات - أيضا - عن فوز الدكتور محمود حمدي النجار، والدكتور حازم عزت الجمل، بعضوية مجلس النقابة «تحت السن».

ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، الفائزين في الانتخابات، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة زملائهم الأطباء، ومشيدًا بالمشاركة الإيجابية والفعالية لجموع الأطباء أعضاء الجمعية العمومية في هذه الانتخابات التي جرت في أجواء يسودها المحبة والاحترام بين الجميع.

وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بكفر الشيخ شهدت منافسة قوية بين 11 مرشحًا، وأجريت تحت إشراف قضائي بمقر النقابة الفرعية بمدينة كفر الشيخ.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ نقابة الأطباء أطباء كفر الشيخ

