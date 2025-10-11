ننشر أسماء الفائزين في انتخابات نقابة الأطباء بكفر الشيخ

أسفرت نتائج انتخابات نقابة الأطباء الفرعية بمحافظة كفر الشيخ، عن فوز الدكتور أيمن مخيمر، والدكتورة أماني باشا، بعضوية مجلس النقابة «فوق السن».

كما أسفرت الانتخابات - أيضا - عن فوز الدكتور محمود حمدي النجار، والدكتور حازم عزت الجمل، بعضوية مجلس النقابة «تحت السن».

ومن جانبه، هنأ الدكتور أحمد الجنزوري، نقيب الأطباء بكفر الشيخ، الفائزين في الانتخابات، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة زملائهم الأطباء، ومشيدًا بالمشاركة الإيجابية والفعالية لجموع الأطباء أعضاء الجمعية العمومية في هذه الانتخابات التي جرت في أجواء يسودها المحبة والاحترام بين الجميع.

وكانت انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء بكفر الشيخ شهدت منافسة قوية بين 11 مرشحًا، وأجريت تحت إشراف قضائي بمقر النقابة الفرعية بمدينة كفر الشيخ.