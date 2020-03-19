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أصل الحكاية

حقيقة ظهور الشمس حمراء في السعودية.. تفاصيل

الخميس 19/مارس/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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ميـــس رضــا

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية مقطع لفيديو يبدو خلاله قرص الشمس شديد الحمرة فى مشهد أثار العديد من التساؤلات والتعجب.

 

وبذهاب بعض المتخصصين في علم الفلك لمقطع الفيديو المتداول، ليفندوا حقيقة ظهور الشمس في وقت الغروب بهذا الشكل كما  أظهره الفيديو، حيث وصف ملهم الهندي، مختص الفلك الفيزيائي، احمرار الشمس وقت الشروق والغروب بأنه "طبيعي لتشتت ضوء الشمس في الغلاف الجوي"، فيما رأى عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق بعد إطلاعه على المقطع المتداول ، أن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يتكئ على أسس علمية ولا واقعية.

 

وتفصيلًا، علَّق "الهندي" على صورة ومقطع ‏ الشمس الحمراء عبر تغريدة من حسابه بـ"تويتر" بأن هذا الاحمرار يزداد أثناء زيادة العوالق في الجو، مثل الغبار والرطوبة، خاصة في الأيام الانتقالية بين الفصول.

 

‏وأضاف: "الشمس في الواقع أقل حمرة من المقطع؛ وذلك لأن بعض الخصائص تُزيد تشبُّع الألوان".

 

ومن جهته، قال "الزعاق" في تغريدة من حسابه بـ"تويتر": "انتشر مقطع يزعم صاحبه تغيُّر لون الشمس إلى اللون الأحمر. وأود الإفادة بأن التصوير لا يمت للحقيقة بصلة، ولا يرتكز على أسس علمية ولا واقعية. ولون الشمس الظاهر في المقطع خاص بإعدادات فلاتر تصوير الكاميرا؛ إذ تجعلها بخاصية التصوير الليلي؛ فيتحول لون الشمس للأحمر".

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