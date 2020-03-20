لمواجهة كورونا.. التزام المحال التجارية بقرار الغلق في كفر الشيخ

شهدت المحال التجارية والمطاعم والمقاهي بمحافظة كفر الشيخ، التزامًا كبيرًا من قبل أصحابها؛ تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاقها من السابعة مساءً، في ضوء التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.





وشنت الأجهزة الأمنية بكفرالشيخ، بإشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، بالتنسيق مع الوحدات المحلية بمختلف المراكز والمدن حملات مكبرة للاطمئنان على تطبيق قرار الغلق.





وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد وجه بتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية للمخالفين لهذا القرار، حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.





يذكر أن رئيس مجلس الوزراء قد استثنى من قرار الغلق، خدمات توصيل المنازل، وجميع الخدمات التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية وخارجها، والصيدليات.