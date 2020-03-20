بإطلالة غير تقليدية.. شاهد ميساء مغربي في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ميساء مغربى متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.
ظهرت ميساء مغربى فى الصور بإطلالة غريبة وغير تقليدية من اختيار الاستايلست سيدريك حداد، حيث ارتدت بلوزة ذات أكمام طويلة اتسمت بالنقوشات الرسومات المبهجة ونسقت معها بنطلون من نفس القماشة و الألوان، فكانت إطلالتها تشبه البيجامة.
وحملت إطلالة ميساء مغربى فى احدث جلسة تصوير توقيع دار الأزياء REDValentino، فيما بلغ سعر البلوزة 725 يورو بينما البنطلون 650 يورو.
وأعتمدت ميساء مغربى على خصلات شعرها الانسيابى المموج المنسدل على كتفيها، فيما اختارت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.