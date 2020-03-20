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أخبار العالم

في مؤتمر عن كورونا.. وزير الصحة الهولندي يسقط فاقدا الوعي.. فيديو

الجمعة 20/مارس/2020 - 09:25 م
وزير الصحة الهولندي
وزير الصحة الهولندي يفقد الوعي
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قسم الخارجي
سقط وزير الصحة الهولندي برونو بروينس فاقدًا الوعي بينما كان يناقش أزمة فيروس كورونا المستجد في مجلس النواب الأربعاء الماضي.

وبحسب قناة "العربية"، أظهر مقطع فيديو تناقلته العديد من وسائل الإعلام لحظة سقوط مفاجئ لوزير الصحة بينما هرع إليه عدد من النواب ومرافقيه لمساعدته على النهوض مرةً أخرى، فيما أصرّ الوزير على إكمال كلمته بعدما شرب الماء واستعاد توازنه.



وبعدها، نشر الوزير على تويتر تغريدة قال فيها: "لقد تعرضت للإغماء بسبب تعب انتابني على مدار الأسابيع الماضية، لكن الآن أشعر أنني بخير".

وأوضح الوزير أنه عاد إلى منزله عقب الجلسة، مشيرا إلى أنه سيستريح بعض الشيء ليشارك في جلسات الخميس.

من جهتهم، قال مسؤولون في مجال الصحة بهولندا إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 346، ليصل إلى 2051، في حين تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

يذكر أن عدد الوفيات حول العالم بلغ أكثر من 10 آلاف، مع تسجيل عدد جديد من الإصابات. وفي حين ارتفع عدد المصابين حول العالم إلى 244526، تعافى منهم 87407 أشخاص، لم يسجل البر الصيني لليوم الثاني على التوالي أي إصابة "محلية" جديدة.
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