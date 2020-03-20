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رياضة

جاتوزو يتحدى كورونا في إيطاليا | نابولي يعود للتدريب الاسبوع المقبل

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:49 م
نابولي
نابولي
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حسن العمدة
أعلن نابولي أن الفريق سيعود إلى التدريبات الأربعاء المقبل، على الرغم من مناشدات رابطة اللاعبين الإيطاليين للانتظار حتى أبريل المقبل، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأفاد نابولي مساء اليوم الجمعة، أن يوم الأربعاء 25 مارس سيعود اللاعبون للتدريب في كاستل فولتورنو بجلسة تدريب صباحية للفريق.

ويشير موقع "فوتبول إيطاليا"، إلى أن أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، جنبًا إلى جنب مع رئيس لاتسيو، كلاوديو لوتيتو، هما الفريقين الوحيدين في الدوري الإيطالي اللذين أرادا إعادة فريقهما إلى التدريب قبل تاريخ 4 أبريل.

ويرى داميانو توماسي، رئيس رابطة اللاعبين الإيطاليين أن استئناف التدريب قبل 3 أبريل به خطورة كبيرة على صحة اللاعبين.

ومن المرجح ألا يستأنف الدوري الإيطالي حتى أوائل مايو، في انتظار التطورات مع فيروس كورونا.

يذكر أن إيطاليا سجلت حصيلة وفيات جراء فيروس كورونا أكبر من أي دولة أخرى؛ إذ بلغ إجمالي الوفيات 3405 حالات، وهو أكثر مما سجلته الصين التي بدأ منها الوباء.

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