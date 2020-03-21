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فن

ستنتصر الأمة.. صلاح عبد الله يشارك في تحدي الخير

السبت 21/مارس/2020 - 10:42 ص
الفنان صلاح عبدالله
الفنان صلاح عبدالله
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سعيد فراج
نشر الفنان صلاح عبدالله، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، أعلن من خلالها مشاركته في تحدي الخير، بدعم الأسر المحتاجة في فترة الحجر المنزلي لمجابهة فيروس كورونا المستجد - كوفيد 19. 

وكتب صلاح عبدالله، في تغريدته: "#تحدي_الخير هشارك في التحدي من غير تحدي بل بقبول دعوة المشاركة في عمل الواجب وبدعوة كل زملائي القادرين للمشاركة وبالفعل تواصلت مع مندوب رسالة لدعم٥٠ أسرة وسأتواصل مع نقيبنا لدعم٥٠ أسرة من زملائي اللي ظروفهم صعبة ويقينًا بالالتزام بكل قرارات حكومتنا ستنتصر الأمة على هذه الغُمة". 

يعرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" وهو بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي". 

وتدور أحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته. 


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