نائب الزاوية والشرابية يشارك الأوقاف والصحة في مواجهة فيروس كورونا

واصلت حملة المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية الحمراء والشرابية بمحافظة القاهرة وعضو هيئة مكتب حزب "مستقبل وطن" بالعاصمة، تنفيذ مبادرتها "قد التحدى.. ومصر هتعدى" لمواجهة فيروس كورونا، حيث شاركت فى الحملة التى أطلقها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتعقيم جميع المساجد بنطاق منطقة الزاوية الحمراء والشرابية.





ووجه المهندس أمين مسعود التحية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على جهودهما الكبيرة فى مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد أن الحملة لم تقتصر على تعقيم المساجد، ولكن كانت حملة شاملة، حيث تعددت اللقاءات مع المواطنين للتوعية والوقاية من فيروس كورونا وتوزيع الكمامات ومستلزمات الوقاية للمواطنين بالمجان.





وأشاد بجميع المشاركين فى الحملة من وزارتى الأوقاف والصحة، وفى مقدمتهم ربيع اللبيدى، مدير الأوقاف بالزاوية، والدكتورة عزة حسين، مديرة القوافل الطبية بالزاوية.