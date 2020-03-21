علي بابا ينقذ العالم من كورونا.. جاك ما الملياردير الصيني يتبرع لإنقاذ 3 قارات

وعد الملياردير الصيني ، جاك ما، مؤسس شركة على بابا العالمية، في وقت سابق من الأسبوع الجاري بإرسال 100 ألف قناع وجه و 20 ألف مجموعة اختبار و 1000 بدلة طبية واقية إلى كل دولة من دول أفريقيا البالغ عددها 54 دولة.





ووفقًا لصحيفة ساوث تشينا مورنينج بوست، تبرع جاك ما أيضًا بـ 500.000 مجموعة اختبار فيروسات التاجية ومليون قناع إلى الولايات المتحدة.





وأعلنت مؤسسة جاك ما ومؤسسة علي بابا أنها ستتبرع بإمدادات طبية لعشر دول أخرى في آسيا للمساعدة في الحرب العالمية ضد جائحة كوفيد 19.





وسيتم إرسال التبرع بـ 1.8 مليون قناع ، و 210.000 مجموعة اختبار COVID-19، و 36000 قطعة من الملابس الواقية، بالإضافة إلى المعدات واللوازم الطبية الأساسية التي تشمل أجهزة التهوية وأجهزة قياس حرارة الجبين إلى حكومات أفغانستان وبنجلاديش وكمبوديا ولاوس وجزر المالديف. ومنغوليا وميانمار ونيبال وباكستان وسريلانكا.





وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت المؤسستان تبرعات بالإمدادات الطبية لماليزيا وإندونيسيا وتايلاند والفلبين.





في 13 مارس، قال الملياردير إنه سيتبرع بـ 500.000 مجموعة اختبار فيروسات التاجية ومليون قناع وجه للولايات المتحدة.





كما شارك في خططه لتقديم إمدادات طبية إلى الدول الأوروبية وإيران.





وأعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن امتنانه لقطب الأعمال الصيني جاك ما ومؤسسته وكذلك الملياردير النيجيري أليكو دانغوت لمساعدتهم في توفير الإمدادات الأساسية للبلدان المحتاجة.





وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي وباء كوفيد 19 في 11 مارس تم تسجيل أكثر من 270.000 حالة إصابة بفيروسات تاجية في جميع أنحاء العالم ،



