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تعرف على الإجراءات المتخذة من قبل مترو الأنفاق لمواجهة كورونا.. فيديو

السبت 21/مارس/2020 - 06:16 م
أحمد عبدالهادى، المتحدث
أحمد عبدالهادى، المتحدث باسم شركة متروالانفاق
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اسراء صبري
قال أحمد عبدالهادى، المتحدث باسم شركة مترو الانفاق، إن هيئة المترو لا زالت مستمرة فى حملات التعقيم والتطهير داخل المحطات والعربات يوميا، في أثناء وبعد التشغيل، كما دفعت بالعديد من القطارات؛ للحد من الزحام والتجمعات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرامج "صباحك مصري" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن خطوط المترو الثلاثة يتم تطهيرها فى الورش الخاصة بها، بعد انتهاء اليوم.

وأشار أحمد عبدالهادى، إلي أن المترو يتم تطهيره أثناء اليوم، ولكن بشكل أسرع، بالإضافة الى تعقيم "شباك التذاكر" والسلالم الثابتة والمتحركة والممرات.

وأضاف، انه من الصعب اتخاذ اجراءات مع راكبي المترو ، مناشدا إياهم بضرورة المحافظة على انفسهم وارتداء الكمامات والقفازات.

ولفت المتحدث باسم شركة مترو الانفاق، إلي ان الشركة اتفقت مع الشرطة المتواجده داخل محطات القطار، على منع التجمعات على ارصفة القطارات، ومنع الانتظار ايضا عليها ايضا.
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