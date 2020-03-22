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أخبار العالم

رغم دخولها المرحلة الثالثة من تفشي كورونا.. الجزائر: لن نصبح إيطاليا لهذا السبب

الأحد 22/مارس/2020 - 11:31 ص
وزير الصحة الجزائري
وزير الصحة الجزائري يؤكد أن بلاده لن تكون مثل ايطاليا
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دعاء أبوهشيمة
أعلن وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، اليوم الأحد، دخول الجزائر المرحلة الثالثة من تفشي فيروس كورونا، مشددا على أن الجزائر لن تصبح إيطاليا ثانية لأنها اتخذت احتياطاتها في البداية.

ووفقا لصحيفة "النهار أونلاين"، قال بن بوزيد، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن الوضع الحالي مقلق وقرار الحجر الصحي العام من صلاحيات رئيس الجمهورية.

وأضاف الوزير الجزائري أن لجنة المتابعة ورصد وباء كورونا تمنح الرئيس الحصيلة كل ساعتين؛ مؤكدا ضرورة أن "نحظر أنفسنا تجنبا للأسوأ".

وبخصوص المعدات، قال الوزير إن أقنعة الوقاية متوفرة في المستشفيات، ولا يوجد نقص في المواد الطبية.

وأوضح الوزير الجزائري أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون طالب بإعادة كل الجزائريين العالقين في المطارات، مشيرا إلى أنه تم وضع الوافدين من الخارج في حجر صحي بإقامات جيدة.

وأكد الوزير أن معهد باستور هو الجهة الوحيدة لإجراء تحاليل الكشف عن كورونا؛ مضيفا أنه قريبا ستجرى تحاليل الكشف عن كورونا في قسنطينة ووهران.
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