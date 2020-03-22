تخصيص رقم واتس لتلقي شكاوى مخالفة قرارات الحكومة في بني سويف

قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تخصيص رقم(01552190365)على تطبيق" الواتس آب" لتلقى أية شكاوى تتعلق بعدم الالتزام بقرارات الحكومة بشأن مواعيد غلق المحال العامة وما يماثلها ، والشكاوى الخاصة بالسلع الأساسية والتموينية أو السلع التي تشهد زيادة في أسعارها خلال الفترة الحالية،مثل المطهرات والمنظفات وغيرها،وذلك باستثناء محال البقالة والمخابر والصيدليات،ضمن خطة المحافظة في مواجهة احتمالية العدوى بالكورونا،في إطار الخطة الشاملة للدولة في هذا الشأن.





وكذلك مخالفات فتح المحال في مواعيد بالمخالفة لما أقرته الحكومة مثل (المطاعم والمقاهي والكافيهات والكازينوهات والملاهي ، والمراكز التجارية(المولات) والنوادي الليلية،الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب،والسيبرات والكرفانات وما يماثلها من محلات ومنشآت تجارية).





استعمال الشيشة في المقاهي،حيث تقرر منع تقديمها في المقاهي والكافيهات لخطورتها في نقل العدوى.





ـإقامة أسواق عشوائية، حيث قد قرر المحافظ منعها ضمن الإجراءات الاحترازية.





ـسناتر الدروس الخصوصية التي قرر المحافظ غلقها منعا لتجمع الطلاب في مكان واحد.





أي تلاعب في أسعار كافة السلع أو كافة. صور الاحتكار،والغش التجاري،والسلع منتهية الصلاحية وغيرها من المخالفات.





وأهاب المحافظ بالمواطنين بالتفاعل الإيجابي ومساعدة أجهزة المحافظة لإنجاح الخطة الشاملة للدولة في مواجهة احتمالية العدوى بفيروس كورونا، قائلا (لدينا جميعا ثقة في أن المواطن السويفي شريك أساسي في الحل،شريك أساسي في إدارة الأزمات، المسئولية تقع على الجميع حكومة ومواطن ).





وأكد محافظ بني سويف على أن من يقدم شكوى تتعلق بمخالفة القانون والقرارات الوزارية الأخيرة وتثبت حقيقتها، سيتم تكريمه من المحافظة، تقديرا لإيجابيته وحرصه على المصلحة العامة، وحسه الوطني العالي.





كما شدد المحافظ على أنه، في حال صحة البلاغ فيما يتعلق بالمحال العامة أو المنشآت التجارية الوارد بشأنها قرار مجلس الوزراء ،سيتم سحب رخصة المحل،ومن يقوم بفض الشمع الأحمر ويقوم بتشغيل المحل الذي تم غلقه إداريًا بالشمع الأحمر، سيعرض نفسه للمساءلة القانونية ،وأن المحافظة وأجهزتها الأمنية والتنفيذية لن تتهاون في تنفيذ القانون وتطبيق أشد العقوبات المقررة.





و جدد محافظ بني سويف تأكيداته على أن مديرية الصحة هى"الجهة الوحيدة في المحافظة "المنوط بها الحديث والإعلان عن أية مستجدات خاصة بفيروس كورونا ،وأن وكيل وزارة الصحة هو الوحيد المسموح له بالحديث عن فيروس كورونا ،مشددا على كافة التنفيذيين بعدم الإدلاء على الإطلاق بأية تصريحات إعلامية أو بيانات صحفية بأي شكل من الأشكال سواء مكتوبة أو مصورة أو شفهية في هذا المجال،ومؤكدا على أن الطب الوقائي بالصحة والجامعة هو المصدر الموثوق به في مجال تعليمات وإرشادات مكافحة العدوى.



