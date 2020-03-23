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رياضة

بعد قرار رحيله عن الأهلي.. مصطفى شوبير يودع شريف إكرامي بكلمات مؤثرة

الإثنين 23/مارس/2020 - 01:34 ص
مصطفى شوبير وشريف
مصطفى شوبير وشريف اكرامى
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محمد بدران
وجه مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، رسالة إلي شريف إكرامي، بعد  قرار لجنة التخطيط بالأحمر، برحيله آخر الموسم الجاري مع انتهاء عقده.


وكان شريف إكرامي أعلن في وقت سابق الرحيل نهاية الموسم طمعًا في المشاركة الأساسية، هو ما وافق عليه مجلس إدارة الأهلي.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام: "كان حلم و من احلامي اني ابقي جمبك في تمرينه واحده بس و مش عايز حاجه تاني كنت اسمع دايما اني هقابل حد جدع بس الكلام ال بيتقال ده طلع ولا حاجه بنسبه لل شوفته منك يا كابتن شريف.

وتابع "يمكن انا دايما اقولك كده انت دايما بنسبه ليا اخويا الكبير و ابويا و صاحبي و من اكتر الناس ال وقفت جمبي و جمب اي حد.

واضاف "انت فعلا اجدع صاحب و اخ ممكن الواحد يتعامل معاهم ربنا معاك و يكرمك يا كابتن شريف و إلي لقاء اخر ان شاء الله♥️♥️♥️ #وحش_افريقيا"
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كان حلم و من احلامي اني ابقي جمبك في تمرينه واحده بس و مش عايز حاجه تاني كنت اسمع دايما اني هقابل حد جدع بس الكلام ال بيتقال ده طلع ولا حاجه بنسبه لل شوفته منك يا كابتن شريف يمكن انا دايما اقولك كده انت دايما بنسبه ليا اخويا الكبير و ابويا و صاحبي و من اكتر الناس ال وقفت جمبي و جمب اي حد لان انت فعلا اجدع صاحب و اخ ممكن الواحد يتعامل معاهم ربنا معاك و يكرمك يا كابتن شريف و إلي لقاء اخر ان شاء الله♥️♥️♥️ #وحش_افريقيا

A post shared by Mostafa Shobeir • مصطفى شوبير (@oufashobeir1) on

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