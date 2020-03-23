بعد قرار رحيله عن الأهلي.. مصطفى شوبير يودع شريف إكرامي بكلمات مؤثرة

وجه مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، رسالة إلي شريف إكرامي، بعد قرار لجنة التخطيط بالأحمر، برحيله آخر الموسم الجاري مع انتهاء عقده.









وكان شريف إكرامي أعلن في وقت سابق الرحيل نهاية الموسم طمعًا في المشاركة الأساسية، هو ما وافق عليه مجلس إدارة الأهلي.





وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور انستجرام: "كان حلم و من احلامي اني ابقي جمبك في تمرينه واحده بس و مش عايز حاجه تاني كنت اسمع دايما اني هقابل حد جدع بس الكلام ال بيتقال ده طلع ولا حاجه بنسبه لل شوفته منك يا كابتن شريف.





وتابع "يمكن انا دايما اقولك كده انت دايما بنسبه ليا اخويا الكبير و ابويا و صاحبي و من اكتر الناس ال وقفت جمبي و جمب اي حد.



