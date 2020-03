بعد قرار رحيله عن الأهلي.. مصطفى شوبير يودع شريف إكرامي بكلمات مؤثرة

View this post on Instagram

كان حلم و من احلامي اني ابقي جمبك في تمرينه واحده بس و مش عايز حاجه تاني كنت اسمع دايما اني هقابل حد جدع بس الكلام ال بيتقال ده طلع ولا حاجه بنسبه لل شوفته منك يا كابتن شريف يمكن انا دايما اقولك كده انت دايما بنسبه ليا اخويا الكبير و ابويا و صاحبي و من اكتر الناس ال وقفت جمبي و جمب اي حد لان انت فعلا اجدع صاحب و اخ ممكن الواحد يتعامل معاهم ربنا معاك و يكرمك يا كابتن شريف و إلي لقاء اخر ان شاء الله♥️♥️♥️ #وحش_افريقيا