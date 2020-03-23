الأخضر مستقر.. أسعار الدولار والعملات في البنوك اليوم الاثنين 23-3-2020

سعر الدولار اليوم الاثنين 23-3-2020 ، وأسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى البنك المركزى المصري والبنوك الأشهر بمصر الأهلى و مصر، سجلت استقرارا أمام الجنيه في مستهل التعاملات بعد موجة الارتفاع التي شهدتها الأسعار أمام الجنيه الأيام الماضية ، حيث سجل سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنك المركزي 15.69 جنيه جنيها للشراء بعد أن كان الاثنين الماضي 15.69 ، و سنتعرف فيما يلي على سعر الدولار اليوم الاثنين 23-3-2020 وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.
سعر الدولار اليوم الاثنين 23-3-2020 في البنوك
سعر الدولار والعملات الأجنبية
فـ طبقا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك ، وجاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي :
سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.69، وبيع : 15.79
سعر اليورو
بينما سجل سعر اليورو اليوم الاثنين شراء : 16.78 وبيع : 16.89
سعر الجنيه الاسترليني
أما سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 18.30 وبيع : 18.41
سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين شراء : 15.90 وبيع : 16.01
سعر الـ 100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين ، فقد سجل شراء : 14.16 وبيع : 14.25
سعر الريال السعودى
أما سعر الريال السعودى اليوم الاثنين فقد سجل شراء : 4.17 وبيع : 4.20
سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين شراء : 50.38 بيع : 50.80
سعر الدرهم الإماراتى
وسجل سعر الدرهم الاماراتى اليوم الاثنين شراء : 4.27 ، وبيع : 4.30
سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء : 2.21 وبيع : 2.22
اقرأ أيضا:
سعر الدولار الأمريكي في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار الامريكي اليوم الاثنين شراء : 15.68 ، وبيع : 15.78
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.15 ، وبيع : 4.19
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 23-3-2020 شراء : 15.68 ، وبيع: 15.78
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.15 ، وبيع : 4.19
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين شراء : 4.15 ، وبيع : 4.19
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين 23-3-2020 شراء : 15.68 ، وبيع: 15.78
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي اليوم الاثنين في بنك مصر شراء : 4.15 ، وبيع : 4.19