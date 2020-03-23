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أخبار العالم

الصين تكشف عن مفاجأة سارة بشأن أحدث إحصائيات فيروس كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:46 ص
الصين تكشف عن مفاجأة
الصين تكشف عن مفاجأة سارة بشأن أحدث إحصائيات فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
كشفت الهيئة الحكومية لشؤون الصحة في الصين عن مفاجأة بشأن أخر احصائيات فيروس كورونا والتي أثبتت أن 90% من المصابين بالفيروس قد تماثلوا للشفاء تماما؛ مشيرة إلى أن لا يزال هناك سوى 5120 مصابا فقط في المستشفيات يتلقون العلاج.

ووفقا لوكالة "نوفوستي"، ذكرت الهيئية الحكومية أنها تسجل انخفاضا في عدد المصابين كل يوم، مضيفة أنه من بين 81093 شخصا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا، شفي 72702 شخص وغادروا المستشفيات.

وأشارت الهيئة إلى أنه نسبة الوفيات خارج ووهان كانت تمثل 0.88% حيث  أصيب 13293 شخصا بفيروس "كورونا" في بقية المناطق الأخرى، توفي منهم 117 شخصا؛ وذلك دون احتساب أعداد المصابين في مقاطعة هوبي.

بينما اصيب في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي فيروس كورونا، 67800 شخص توفي منهم 3153 شخصا، ومثلت نسبة الوفيات في هذه المقاطعة 4.65%.

وجدير بالذكر أن الصين أعلنت، اليوم الإثنين، عدم تسجيل أي إصابات جديدة محلية بفيروس كورونا المستجد، إلا أنها سجلت 39 حالة إصابة لمواطنين دول أخرى. 

ومن بين الحالات الجديدة الـ39 التي أُبلغ عنها الاثنين، توجد 10 حالات في شنجهاي و10 حالات أخرى في بكين.

واستطاعت الصين خلال الايام الماضية، تسجيل صفر حالات جديدة، ما تسبب في تشكيك بعض الدول في هذه الأرقام الرسمية
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