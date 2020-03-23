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هل يعالج كورونا؟ .. معلومات لا تعرفها عن هيدروكسي كلوروكين

الإثنين 23/مارس/2020 - 08:57 ص
كورونا
كورونا
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هاجر هانئ
أعلنت  منذ يومين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحفي عن مجموعة من الأدوية تساعد فى علاج فيروس كورونا المستجد، و قد شملت المجموعة  دواء الكلوروكين وهيدروكسي كلوروكوين، من بين أدوية أخرى، تتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء (FDA) لاختبارها  كعلاجات محتملة لـ فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وقد كشف موقع healthline عن بعض المعلومات اللاتى لا يعرفها الكثير عن هيدروكسي كلوروكين، فيستخدم هذا العقار للوقاية من الملاريا وعلاجها  والذئبة الحمامية والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يعالج هيدروكسي كلوروكين الملاريا بقتل الطفيليات التي تسبب المرض، ومع ذلك ، يعتقد أن هذا الدواء يؤثر على كيفية عمل الجهاز المناعي.

يمنع استخدام عقار هيدروكسي كلوروكين لكل من يعاني من أمراض شبكية العين وفشل النخاع الأولي أو الناتج عن دواء أخر مثل العلاج الكيماوي ومشاكل سمعية والصرع وأمراض الكبد والصدفية وأمراص القلب أيضا.

أما عن الأثار الجانبية الأكثر شيوعا  لعقار هيدروكسي كلوروكين هى صداع الراس، دوخة، إسهال، تقلصات المعدة، التقيؤ.

هل يعالج هيدروكسي كلوروكين فيروس كورونا المستجد؟  فهو أصبح من أكثر الأسئلة أنتشار بعد الأعلان عن هذا العقار، فقد أظهر الاختبار المبكر لـ هيدروكسي كلوروكين في فرنسا نتائج واعدة، حيث أشارت النتائج إلى أن 50% من المرضى الذين ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا كانت سلبية، بعد ثلاثة أيام فقط من العلاج، ومع ذلك، على الرغم من أن النتائج لا تزال غير واضحة للغاية ما إذا كان هذا حلًا قابلًا للتطبيق أم لا.
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