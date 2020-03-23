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منوعات

احترس.. قد تكون مصابا بـ كورونا بدون أعراض| دراسة تكشف الأمر

الإثنين 23/مارس/2020 - 09:09 ص
زحام بالتزامن مع
زحام بالتزامن مع تفشي فيروس كورونا
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أماني إبراهيم
الخوف المتزايد من فيروس كورونا (كوفيد-19) وتفشيه حول العالم يجعل الجميع في حالة قلق مستمر حيال الأعراض التي تظهر عليهم، وعند مخالطة الأمر بظهور أعراض إنفلونزا يهرعون إلى المستشفى، ولكن الغريب أن دراسة جديدة أشارت إلى أن ثلث المرضى لا يظهر عليهم أعراض.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الحكومة الصينية أجرت تحليلا بالبيانات لأعداد المصابين، واتضح أن أكثر من 43 ألف شخص حتى نهاية فبراير الماضي، أصيبوا بفيروس كورونا دون الشعور بأي أعراض ظاهرية، وفور التأكد من إيجابية الاختبار الذي أجرى لهم تم عزلهم كحاملين للعدوى.


وتصل نسبة الحاملين للمرض دون ظهور أعراض عليهم إلى ثلث المرضى، وعلى الرغم من أنهم حاملين للمرض، إلا أنهم لم يتم إدراجهم ضمن 80 ألف مصاب التي أعلنت عنهم الصين حينها، ونشرت هذه الدراسة صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست موضحة أنه قد يكون أعداد "المرضى الصامتين" اكبر بكثير من هذا الرقم.

ونشر مجموعة أخرى من الخبراء اليابانيين دراسة مشابهة، بقيادة الدكتور هيروشي عالم الأوبئة في جامعة هوكايدو، أوضحوا فيها أن عدد الحالات في العالم يرتفع ولكن ما زالت الحالات التي لم يتم اكتشافها أعداد أكبر، وقدر نسبتهم في الصين بحوالي 30%، ويأتي الإعلان عن هذه النتائج بالتزامن مع رفض بعض المشككين لما أعلنته منظمة الصحة العالمية بأنه أعراض المرض نادرة جدا.
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