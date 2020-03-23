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محافظات

29 ألفا و154 مواطنا تقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء

الإثنين 23/مارس/2020 - 05:38 م
اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
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جمالات الدمنهوري
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة الاهتمام بتيسير استقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع، مؤكدا على تقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال استقبال طلبات التصالح.

أشار إلى أن  إجمالي عدد طلبات التصالح التي تقدم بها المواطنون لتقنين أوضاعهم على مخالفات البناء طبقًا للقانون 17 المعدل بالقانون 1 لسنة 2020 بمدن ومراكز المحافظة بلغ 29154 مواطنا علي إجمالي مساحة قدرت ب 8 ملايين و 405 ألف متر مربع .

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ووجه المحافظ بضرورة تضافر كافة الجهود وتكثيف العمل بين جميع الجهات المعنية للتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح فى مخالفات البناء لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ علي حق الشعب .
 
ومن جانبها أكدت منال عبد المنعم – مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ،على إعتماد جميع خرائط الحيز العمراني للمدن والقرى والعزب والنجوع والكفور الخاصة بالتصوير الجوي بتاريخ 22/7/2017 .

وأشارت إلى  إرسالها للوحدات المحلية للتعامل بموجبها من قبل اللجنة الفنية المختصة ، طبقًا للمادة الثانية من القانون والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع .

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